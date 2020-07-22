В Харькове полиция провела проверку сообщения о захвате заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников, после проверки по адресу, указанному в сообщении, в полиции отметили, что информация не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
"Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников. По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности. Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.
Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.