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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100992 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115207 просмотра

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4 марта, 10:59 • 103707 просмотра

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В Харькове полиция провела проверку сообщения о захвате заложников

В Харькове полиция провела проверку сообщения о захвате заложников

Киев  •  УНН

 • 14030 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников, после проверки по адресу, указанному в сообщении, в полиции отметили, что информация не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.

"Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников. По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности. Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

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