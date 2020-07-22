У Харкові поліція провела перевірку повідомлення про захоплення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Харківська поліція перевірила повідомлення про захоплення заручників, після перевірки за адресою, вказаною у повідомленні, у поліції вказали, що інформація не відповідає дійсності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.
"Харківська поліція перевірила повідомлення про захоплення заручників. За словами начальника Київського відділу поліції Сергія Пономарьова, який знаходиться за адресою, вказаною у повідомленні, інформація не відповідає дійсності. Звертаємося до усіх громадян з проханням уважно ставитися до інформації, яку поширюєте", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.