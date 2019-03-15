Во Франции из-за новозеландского теракта усилят безопасность религиозных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Во Франции усилят меры безопасности религиозных заведений после теракта в Новой Зеландии, который унес жизни 49 верующих в мечети. Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в Twitter, передает УНН.
"В качестве меры пресечения, я сразу же позвал наших префектов до максимальной бдительности и попросил их усилить наблюдение за местами поклонения в нашей стране. Патрули будут выставлены вблизи религиозных локаций", - написал Кастанер.
Как сообщал УНН, Украина осудила теракт в Новой Зеландии.
Напомним, сегодня в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети. Мужчина ворвался в здание и открыл огонь по верующим.
Сейчас число жертв возросло до 49 человек, еще несколько десятков тяжело ранены. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на мечеть терактом.
Подозреваемый готовил теракт в отместку за теракт в шведском Стокгольме в 2017 году, в котором погибла 11-летняя девочка.