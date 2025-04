У Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті, щонайменше 27 загиблих

Загони озброєної поліції і спецназу оточили мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид і будівлю лікарні в центрі міста Крайстчьорч в Новій Зеландії. Як повідомляє газета New Zealand Herald, в ході перестрілки загинули щонайменше 27 людей.

“У зв’язку з серйозним інцидентом із стріляниною всі школи Крайстчьорча закриті”, — сказано в повідомленні місцевої поліції у Twitter.

Повідомляється, що озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид, розташовані по сусідству, близько 13:46 за місцевим часом (3:46 за Києвом), відразу після денної молитви і заблокували вхідні двері. Свідки повідомляють, що на момент захоплення в мечетях залишалися близько 200 і 300 осіб відповідно. Після цього пролунали постріли.

В даний момент поліція не підтверджує дані про загиблих, проте закликає городян не залишати свої будинки без крайньої необхідності. Всі школи в місті закриті.

Також за повідомленнями свідків — нападник записував на камеру розстріл людей.

In response to a serious ongoing firearms incident in Christchurch all Christchurch schools have been placed into lockdown. Police urge anyone in central Christchurch to stay off the streets and report any suspicious behaviour immediately to 111.

— New Zealand Police (@nzpolice) 15 березня 2019 р.