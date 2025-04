В Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети, по меньшей мере 27 погибших

Отряды вооруженной полиции и спецназа окружили мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид и здание больницы в центре города Крайстчерч в Новой Зеландии. Как сообщает газета New Zealand Herald, в ходе перестрелки погибли по меньшей мере 27 человек.

“В связи с серьезным инцидентом со стрельбой все школы Крайстчерча закрыты”, — сказано в сообщении местной полиции в Twitter.

Сообщается, что вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, около 13:46 по местному времени (03:46 по Киеву), сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

В данный момент полиция не подтверждает данные о погибших, однако призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Все школы в городе закрыты.

Также по сообщениям свидетелей — нападающий записывал на камеру расстрел людей.

In response to a serious ongoing firearms incident in Christchurch all Christchurch schools have been placed into lockdown. Police urge anyone in central Christchurch to stay off the streets and report any suspicious behaviour immediately to 111.

— New Zealand Police (@nzpolice) 15 марта 2019