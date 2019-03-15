Уряд Нової Зеландії назвав атаку на мечеті терактом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала терактом напад на місцеві мечеті, внаслідок якого загинули 40 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"За нашими даними, 40 осіб пішли з життя через цей акт екстремального насилля. Ясно, що це можна описати лише як терористичну атаку", - сказала Ардерн.
За даними поліції, в машині нападника знайшли саморобні вибухові пристрої. Їх побачили у його автівці на відео, яке терорист транслював під час поїздки до мечеті.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті. Нападник склав маніфест та транслював напад. Він також закликав "вбити Меркель та Ердогана".
Поліція заарештувала чотирьох підозрюваних - трьох чоловіків і одну жінку. Після нападу рівень загрози у Новій Зеландії підвищений з низького до високого.