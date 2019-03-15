Нападник на мечеть у Новій Зеландії закликав "вбити Меркель та Ердогана"

КИЇВ. 15 березня. УНН. Одним із стрільців, які відкрили вогонь в мечетях Аль-Нур і Лінвуд в місті Крайстчьорч в Новій Зеландії, був 28-річний австралієць Брентон Таррант, прихильник ультраправих поглядів. Напередодні нападу він в соцмережах опублікував маніфест із закликом до вбивства канцлерки ФРН Ангели Меркель і президента Туреччини Тайіпа Ердогана. Про це в повідомляє місцева газета New Zealand Herald, інформує УНН.