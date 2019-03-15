Нападник на мечеть у Новій Зеландії закликав "вбити Меркель та Ердогана"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Одним із стрільців, які відкрили вогонь в мечетях Аль-Нур і Лінвуд в місті Крайстчьорч в Новій Зеландії, був 28-річний австралієць Брентон Таррант, прихильник ультраправих поглядів. Напередодні нападу він в соцмережах опублікував маніфест із закликом до вбивства канцлерки ФРН Ангели Меркель і президента Туреччини Тайіпа Ердогана. Про це в повідомляє місцева газета New Zealand Herald, інформує УНН.
Озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд, розташовані по сусідству, близько 13:45 за місцевим часом (3:45 за Києвом) відразу після денної молитви і заблокували вхідні двері. Свідки повідомляють, що на момент захоплення в мечетях залишалися близько 200 і 300 осіб відповідно. Після цього пролунали постріли. В результаті надзвичайної ситуації загинули 27 осіб.
Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн підтвердила інформацію про численні жертви в результаті стрілянини в мечетях міста Крайстчерч. Виступ глави уряду транслював телеканал Television New Zealand.
Нагадуємо, місцева поліція закрила в Крайстчьорчі всі школи, лікарні і будівлю міської ради, а також попросила жителів міста не виходити на вулиці. Пряма трансляція розстрілу почалася, коли нападник поїхав в мечеть Аль-Нур на Дінс-Авеню, припаркувавши свою машину на прилеглій дорозі. Авто нападника містило схованку зі зброєю та боєприпасами на передньому пасажирському сидінні і в багажнику, а також бензинові каністри.