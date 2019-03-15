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Бійня у Новій Зеландії: нападник склав маніфест та транслював напад

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У місті Крайстчьорч на сході Нової Зеландії невідомі відкрили стрілянину в мечеті в центрі міста. Про це йдеться на сторінці місцевої поліції в Twitter. При цьому, за даними New Zealand Herald, Radio New Zealand і Stuff, стрілянина сталася в двох мечетях, повідомляє УНН.

Бійня у Новій Зеландії: нападник склав маніфест та транслював напад

Інформацію пізніше підтвердив представник новозеландської поліції Майк Буш. За його словами, є жертви, точне число їх він не назвав. При цьому він заявив, що одну людину затримано.

Місцеві видання повідомляють, що чоловік в шоломі, окулярах і армійської куртці відкрив стрілянину з автоматичної зброї, коли в мечеті перебували близько 300 осіб. За даними джерел Stuff, в результаті стрілянини загинули щонайменше 27 людей.

Reuters також не може назвати точну кількість жертв, проте підкреслює, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. За даними Radio NZ, стрілок записував те, що відбувається на відео. Видання додає, що в місто відправилися поліцейські з Веллінгтона.

Поліція закрила в Крайстчьорчі всі школи, лікарні і будівлю міської ради, а також попросила жителів міста не виходити на вулиці.

Прем’єр-міністерка Нової Зеландії під час конференції назвала подію “одним з найбільш сумних днів в історії нашої країни”.

Пряма трансляція розстрілу почалася, коли нападник поїхав в мечеть Аль-Нур на Дінс-Авеню, припаркувавши свою машину на прилеглій дорозі. Авто нападника містило схованку зі зброєю та боєприпасами на передньому пасажирському сидінні і в багажнику, а також бензинові каністри.

Потім він озброївся і увійшов в мечеть, де перша жертва була застрелена в дверях. Стрілок був озброєний як мінімум однією напівавтоматичною гвинтівкою. Текст на білому тлі було написано на гвинтівці і боєприпасах. Опинившись всередині, він почав стріляти без розбору. Друга жертва намагалася повзти в головному коридорі, але була застрелена ще декілька разів.

Люди, згорбившись в кутках кімнати, були застрелені, коли бойовик заблокував коридор, відсікаючи спроби втечі. Стрілець досліджував кімнати мечетей, декілька разів стріляючи, а також кілька разів зупиняючись для перезарядки. Потім він вийшов з мечеті через парадні двері — через три хвилини і попрямував на вулицю — стріляв ще раз, коли повз проїздили машини.

Стрілок назвав себе Брентоном Таррантом — білим 28-річним чоловіком австралійського походження. У 37-сторінковому маніфесті, опублікованому в Інтернеті, він розповів, ким він був і чому він зробив бійню в мечеті Крайстчьорча.

Він сказав, що для нападу у нього існувала антиісламська мотивація, але за походженням це була антиімміграційні, анти-етнічні погляди. Він написав, що народився в сім’ї з низьким доходом робітничого класу, яка мала шотландське, ірландське і англійське походження.

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