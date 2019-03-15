Бойня в Новой Зеландии: нападавший составил манифест и транслировал нападение

Информацию позже подтвердил представитель новозеландской полиции Майк Буш. По его словам, есть жертвы, точное число их он не назвал. При этом он заявил, что один человек задержан.

Местные издания сообщают, что человек в шлеме, очках и армейской куртке открыл стрельбу из автоматического оружия, когда в мечети находились около 300 человек. По данным источников Stuff, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 27 человек.

Reuters также не может назвать точное количество жертв, однако подчеркивает, что официального подтверждения этой информации нет. По данным Radio NZ, стрелок записывал происходящее на видео. Издание добавляет, что в город отправились полицейские с Веллингтона.

Полиция закрыла в Крайстчерче все школы, больницы и здание городского совета, а также попросила жителей города не выходить на улицы.

Премьер-министресса Новой Зеландии во время конференции назвала произошедшее “одним из самых печальных дней в истории нашей страны”.

Прямая трансляция расстрела началась, когда нападающий поехал в мечеть Аль-Нур на Динс-авеню, припарковав свою машину на прилегающей дороге. Авто нападающего содержало тайник с оружием и боеприпасами на переднем пассажирском сиденье и в багажнике, а также бензиновые канистры.

Затем он вооружился и вошел в мечеть, где первая жертва была застрелена в дверях. Стрелок был вооружен как минимум одной полуавтоматической винтовкой. Текст на белом фоне было написано на винтовке и боеприпасах. Оказавшись внутри, он начал стрелять без разбора. Вторая жертва пыталась ползти в главном коридоре, но была застрелена еще несколько раз.

Люди, сгорбившись в углах комнаты, были застрелены, когда боевик заблокировал коридор, отсекая попытки побега. Стрелец исследовал комнаты мечетей, несколько раз стреляя, а также несколько раз останавливаясь для перезарядки. Затем он вышел из мечети через парадную дверь — через три минуты и направился на улицу — стрелял еще раз, когда мимо проезжали машины.

Стрелок назвал себя Брентоном Таррантом — белым 28-летним мужчиной австралийского происхождения. В 37-страничном манифесте, опубликованном в Интернете, он рассказал, кем он был и почему он сделал бойню в мечети Крайстчерча.

Он сказал, что для нападения у него была антиисламская мотивация, но по происхождению это были антииммиграционные, анти-этнические взгляды. Он написал, что родился в семье с низким доходом рабочего класса, которая имела шотландское, ирландское и английское происхождение.