Нападавший на мечеть в Новой Зеландии призывал "убить Меркель и Эрдогана"

Вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (03:45 по Киеву) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы. В результате чрезвычайно ситуации погибли 27 человек.

Премьер-министресса Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила информацию о многочисленных жертвах в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Выступление главы правительства транслировал телеканал Television New Zealand.

Напоминаем, местная полиция закрыла в Крайстчерче все школы, больницы и здание городского совета, а также попросила жителей города не выходить на улицы. Прямая трансляция расстрела началась, когда нападающий поехал в мечеть Аль-Нур на Динс-авеню, припарковав свою машину на прилегающей дороге. Авто напавшего содержало тайник с оружием и боеприпасами на переднем пассажирском сиденье и в багажнике, а также бензиновые канистры.