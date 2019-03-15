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Правительство Новой Зеландии назвало атаку на мечети терактом

Киев • УНН

 • 10922 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на местные мечети, в результате которого погибли 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Правительство Новой Зеландии назвало атаку на мечети терактом

"По нашим данным, 40 человек ушли из жизни из-за этого акта экстремального насилия. Ясно, что это можно описать только как террористическую атаку", - сказала Ардерн.

По данным полиции, в машине нападающего нашли самодельные взрывные устройства. Их увидели в его авто на видео, которое террорист транслировал во время поездки в мечеть.

Как сообщал УНН, сегодня в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети. Нападающий составил манифест и транслировал нападение. Он также призвал "убить Меркель и Эрдогана".

Полиция арестовала четырех подозреваемых - трех мужчин и одну женщину. После нападения уровень угрозы в Новой Зеландии повышен с низкого до высокого.

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