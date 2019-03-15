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Бійня в мечетях у Новій Зеландії забрала життя вже 40 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Щонайменше 40 осіб було вбито, коли бойовики відкрили вогонь у двох мечетях в новозеландському місті Крайстчерч у п'ятницю. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Бійня в мечетях у Новій Зеландії забрала життя вже 40 людей

Комісар поліції Нової Зеландії Майк Буш повідомив, що під варту були взяті чотири людини - три чоловіки і одна жінка - хоча поліція не може сказати точно, що на волі немає інших підозрюваних.

Розстріли сталися в мечетях Аль-Нур на Дінс-авеню і Лінвуд Масджид у Лінвуді, обидві в центрі міста Крайстчерч.

Окрім 40 вбитих є ще 48 поранених, вказує Evening Standard.

Після нападу рівень загрози у Новій Зеландії підвищений з низького до високого, вказує The Guardian.

Як повідомляв УНН, 15 березня у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті. Нападник склав маніфест та транслював нападНападник на мечеть закликав "вбити Меркель та Ердогана".

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