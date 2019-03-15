Бійня в мечетях у Новій Зеландії забрала життя вже 40 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Щонайменше 40 осіб було вбито, коли бойовики відкрили вогонь у двох мечетях в новозеландському місті Крайстчерч у п'ятницю. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
Комісар поліції Нової Зеландії Майк Буш повідомив, що під варту були взяті чотири людини - три чоловіки і одна жінка - хоча поліція не може сказати точно, що на волі немає інших підозрюваних.
Розстріли сталися в мечетях Аль-Нур на Дінс-авеню і Лінвуд Масджид у Лінвуді, обидві в центрі міста Крайстчерч.
Окрім 40 вбитих є ще 48 поранених, вказує Evening Standard.
Після нападу рівень загрози у Новій Зеландії підвищений з низького до високого, вказує The Guardian.
Як повідомляв УНН, 15 березня у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті. Нападник склав маніфест та транслював напад. Нападник на мечеть закликав "вбити Меркель та Ердогана".