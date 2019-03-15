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Бойня в мечетях в Новой Зеландии унесла жизни уже 40 человек

Киев • УНН

 • 19258 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. По меньшей мере 40 человек были убиты, когда боевики открыли огонь в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч в пятницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Бойня в мечетях в Новой Зеландии унесла жизни уже 40 человек

Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил, что под стражу были взяты четыре человека - три мужчины и одна женщина - хотя полиция не может сказать точно, что на свободе нет других подозреваемых.

Расстрелы произошли в мечетях Аль-Нур на Динс-авеню и Линвуд Масджид в Линвуде, обе в центре города Крайстчерч.

Кроме 40 убитых есть еще 48 раненых, указывает Evening Standard.

После нападения уровень угрозы в Новой Зеландии повышен с низкого до высокого, указывает The Guardian.

Как сообщал УНН, 15 марта в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети. Нападавший составил манифест и транслировал нападение. Нападавший на мечеть призвал "убить Меркель и Эрдогана".

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