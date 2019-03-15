У Франції через новозеландський теракт посилять безпеку релігійних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Франції посилять заходи безпеки релігійних закладів після теракту в Новій Зеландії, який забрав життя 49 вірян у мечеті. Про це заявив голова МВС Франції Крістоф Кастанер у Twitter, передає УНН.
"Як запобіжний захід, я відразу ж покликав наших префектів до максимальної пильності і попросив їх посилити спостереження за місцями поклоніння в нашій країні. Патрулі будуть виставлені поблизу релігійних локацій", - написав Кастанер.
Як повідомляв УНН, Україна засудила теракт у Новій Зеландії.
Нагадаємо, сьогодні у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті. Чоловік увірвався до будівлі і відкрив вогонь по вірянам.
Наразі кількість жертв зросла до 49 осіб, ще кілька десятків важко поранені. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала напад на мечеть терактом.
Підозрюваний готував теракт як помсту за теракт у шведському Стокгольмі в 2017 році, в якому загинула 11-річна дівчинка.