Новозеландський терорист "мстився" за 11-річну шведську дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Підозрюваний у вбивстві 49 осіб у новозеландській мечеті в місті Крайстчерч готував теракт як помсту за теракт у шведському Стокгольмі в 2017 році, в якому загинула 11-річна дівчинка. З тих пір він готувався до масового вбивства, передає УНН з посиланням на The Local.
Терорист до нападу склав 70-сторінковий документ, в якому називав мусульман "іноземними загарбниками" і описував свій план як спробу створити "атмосферу страху".
28-річний чоловік, який описував себе як расиста і фашиста, наслідуючи приклад терориста Андреаса Брейвіка, назвав свої мотиви як помсту за тероризм у Європі, і конкретно називає 11-річну шведську дівчинку Еббу, яку разом із 15 іншими людьми вбили під час теракту в Стокгольмі у 2017 році.
Зокрема, він написав ім'я Ебби на своїй гвинтівці.
Батьки загиблої дівчинки створили благодійний фонд, що допомагає дітям розкривати свій потенціал і закликає вшанувати Еббу добрими справами.
"Я навіть не міг подумати, що хтось напише ім'я моєї дочки на гвинтівці", - сказав батько Ебби.
Як повідомляв УНН, новозеладнського терориста, який напав на мечеть і вбив 49 осіб, судитимуть вже завтра.
Нагадаємо, сьогодні у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті. Чоловік увірвався до будівлі і відкрив вогонь по вірянам. Наразі кількість жертв зросла до 49 осіб, ще кілька десятків важко поранені.
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала напад на мечеть терактом.