Новозеландський терорист "мстився" за 11-річну шведську дівчинку

КИЇВ. 15 березня. УНН. Підозрюваний у вбивстві 49 осіб у новозеландській мечеті в місті Крайстчерч готував теракт як помсту за теракт у шведському Стокгольмі в 2017 році, в якому загинула 11-річна дівчинка. З тих пір він готувався до масового вбивства, передає УНН з посиланням на The Local.