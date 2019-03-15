Новозеландский террорист "мстил" за 11-летнюю шведскую девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Подозреваемый в убийстве 49 человек в новозеландской мечети в городе Крайстчерч готовил теракт в отместку за теракт в шведском Стокгольме в 2017 году, в котором погибла 11-летняя девочка. С тех пор он готовился к массовому убийству, передает УНН со ссылкой на The Local.
Террорист перед нападением составил 70-страничный документ, в котором называл мусульман "иностранными захватчиками" и описывал свой план как попытку создать "атмосферу страха".
28-летний мужчина, который описывал себя как расиста и фашиста, следуя примеру террориста Андреаса Брейвика, назвал свои мотивы как месть за терроризм в Европе, и именно называет 11-летнюю шведскую девочку Эббу, которую вместе с 15 другими людьми убили во время теракта в Стокгольме в 2017 году.
В частности, он написал имя Эббы на своей винтовке.
Родители погибшей девочки создали благотворительный фонд, помогающий детям раскрывать свой потенциал и призывающий почтить Эббу добрыми делами.
"Я даже не мог подумать, что кто-то напишет имя моей дочери на винтовке", - сказал отец Эббы.
Как сообщал УНН, новозеладнського террориста, который напал на мечеть и убил 49 человек, будут судить уже завтра.
Напомним, сегодня в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети. Мужчина ворвался в здание и открыл огонь по верующим. Сейчас количество жертв возросло до 49 человек, еще несколько десятков тяжело ранены.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на мечеть терактом.