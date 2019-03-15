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Новозеландського терориста судитимуть вже завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Новозеладнському терористу, який напав на мечеть і вбив 49 осіб, оголосили підозру у вбивстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву поліції Нової Зеландії в Twitter.

Новозеландського терориста судитимуть вже завтра

"28-річному чоловіку вручили підозру у вбивстві і він з'явиться у районному суді Крайстчерча завтра вранці", - повідомили у поліції.

Двоє інших підозрюваних наразі перебувають під вартою. Ще одна людина, яку затримали у зв'язку з терактом, виявилась до нього непричетною.

Як повідомляв УНН, політичні та духовні лідери Азії висловили свою відразу щодо теракту в мечеті у Новій Зеландії, які в тому числі забрали життя їх співгромадян. Серед висловів щодо терористів присутні, зокрема, обвинувачення у фашизмі. 

Нагадаємо, сьогодні у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті. Чоловік увірвався до будівлі і відкрив вогонь по вірянам. Наразі кількість жертв зросла до 49 осіб, ще кілька десятків важко поранені. 

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала напад на мечеті терактом

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