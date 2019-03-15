Новозеландского террориста будут судить уже завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Новозеладнському террористу, который напал на мечеть и убил 49 человек, объявили подозрение в убийстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление полиции Новой Зеландии в Twitter.
"28-летнему мужчине вручили подозрение в убийстве и он появится в районном суде Крайстчерча завтра утром", - сообщили в полиции.
Двое других подозреваемых сейчас находятся под стражей. Еще один человек, которого задержали в связи с терактом, оказался к нему непричастным.
Как сообщал УНН, политические и духовные лидеры Азии выразили свое отвращение к теракту в мечети в Новой Зеландии, которые в том числе унесли жизни их сограждан. Среди высказываний в отношении террористов присутствовали, в частности, обвинения в фашизме.
Напомним, сегодня в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети. Мужчина ворвался в здание и открыл огонь по верующим. Сейчас количество жертв возросло до 49 человек, еще несколько десятков тяжело ранены.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на мечети терактом.