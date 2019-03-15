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"Антимусульманський вірус" і "фашизм": Азія засудила теракт у Новій Зеландії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Політичні та духовні лідери Азії висловили свою відразу щодо теракту в мечетях у Новій Зеландії, які в тому числі забрали життя їх співгромадян. Серед висловів щодо терористів присутні, зокрема, обвинувачення у фашизмі, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Антимусульманський вірус" і "фашизм": Азія засудила теракт у Новій Зеландії

"Індонезія рішуче засуджує цю стрілянину, особливо на місці богослужіння", - сказав міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді. За даними ЗМІ, шестеро індонезійців були присутні на богослужіннях, перерваних нападами. Трьом з них вдалося втекти, доля ще трьох невідома.

"Я глибоко засмучений цим нецивілізованим актом, який суперечить гуманістичним цінностям і забрав життя мирних людей. Ми висловлюємо глибокі співчуття і співчуття сім'ям жертв і народу Нової Зеландії", - сказав лідер правлячої партії Малайзії Анвар Ібрагім. Один малайзієць був поранений за наслідками теракту.

"Ця атака показує, чого досягла ворожість до ісламу і до мусульман. Ми багато разів бачили ісламофобський дискурс проти ісламу і мусульман, який перетворюється на порочну і вбивчу ідеологію. Світ повинен підняти свій голос проти такого дискурсу і повинен припинити ісламофобський фашистський тероризм", - заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін.

"Антимусульманський вірус поширюється по всьому світу. Люди всіх релігій повинні дуже хвилюватися", - переконаний засновник Всеіндійської мусульманської ради, неурядового дослідницього об'єднання, Камаль Фарукі.

"Мої думки стосуються сім'ї афганського походження, яка була розстріляна і вбита під час цього жахливого інциденту", - відреагував посол Афганістану в Австралії, Новій Зеландії та Фіджі Вахидулла Вайсі на новину про вбивство трьох афганських громадян.

Як повідомляв УНН, кількість жертв стрілянини в мечетях у Новій Зеландії збільшилася до 49. 

Нагадаємо, сьогодні у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті. Нападник склав маніфест та транслював напад
Він також закликав "вбити Меркель та Ердогана"

Поліція заарештувала чотирьох підозрюваних - трьох чоловіків і одну жінку. Після нападу рівень загрози у Новій Зеландії підвищений з низького до високого.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала напад на місцеві мечеті терактом

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