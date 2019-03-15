"Антимусульманський вірус" і "фашизм": Азія засудила теракт у Новій Зеландії

КИЇВ. 15 березня. УНН. Політичні та духовні лідери Азії висловили свою відразу щодо теракту в мечетях у Новій Зеландії, які в тому числі забрали життя їх співгромадян. Серед висловів щодо терористів присутні, зокрема, обвинувачення у фашизмі, передає УНН з посиланням на Reuters.