Кількість жертв стрілянини в Новій Зеландії зросла до 49
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість жертв стрілянини в Новій Зеландії збільшилася до 49. Про це повідомив комісар поліції Майк Буш, передає УНН.
"Сорок дев'ять чоловік були вбиті і 48 осіб отримали поранення після того, як бойовики штурмували дві мечеті Крайстчерча, в результаті самого страшного теракту в Новій Зеландії. Чотири людини заарештовані, в тому числі одна жінка", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Новій Зеландії сталося масове вбивство в мечеті. Нападаючий склав маніфест і транслював напад. Він також закликав "вбити Меркель і Ердогана".
Поліція заарештувала чотирьох підозрюваних - трьох чоловіків і одну жінку. Після нападу рівень загрози в Новій Зеландії підвищений з низького до високого.