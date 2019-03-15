Число жертв стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49

"Сорок девять человек были убиты и 48 человек получили ранения после того, как боевики штурмовали две мечети Крайстчерча, в результате самого страшного теракта в Новой Зеландии. Четыре человека арестованы, в том числе одна женщина", - сообщил он.



Как сообщал УНН, сегодня в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети. Нападающий составил манифест и транслировал нападение. Он также призвал "убить Меркель и Эрдогана".

Полиция арестовала четырех подозреваемых - трех мужчин и одну женщину. После нападения уровень угрозы в Новой Зеландии повышен с низкого до высокого.