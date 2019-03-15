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"Антимусульманский вирус" и "фашизм": Азия осудила теракт в Новой Зеландии

Киев • УНН

 • 17521 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Политические и духовные лидеры Азии выразили свое отвращение к теракту в мечетях в Новой Зеландии, которые в том числе унесли жизни их сограждан. Среди высказываний в отношении террористов присутствовали, в частности, обвинения в фашизме, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Антимусульманский вирус" и "фашизм": Азия осудила теракт в Новой Зеландии

"Индонезия решительно осуждает эту стрельбу, особенно на месте богослужения", - сказал министр иностранных дел Индонезии ретных Марсуди. По данным СМИ, шесть индонезийцев присутствовали на богослужениях, прерванных нападением. Трем из них удалось бежать, судьба еще трех неизвестна.

"Я глубоко опечален этим нецивилизованным актом, который противоречит гуманистическим ценностям и унес жизни мирных людей. Мы выражаем глубокие соболезнования и сочувствие семьям жертв и народу Новой Зеландии", - сказал лидер правящей партии Малайзии Анвар Ибрагим. Один малайзиец был ранен по результатам теракта.

"Эта атака показывает, чего достигла враждебность к исламу и к мусульманам. Мы много раз видели исламофобский дискурс против ислама и мусульман, который превращается в порочную и убийственную идеологию. Мир должен поднять свой голос против такого дискурса и должен прекратить исламофобский фашистский терроризм", - заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

"Антимусульманский вирус распространяется по всему миру. Люди всех религий должны обеспокоиться этим", - убежден основатель Всеиндийского мусульманского совета, неправительственной исследовательской организации, Камаль Фаруки.

"Мои мысли касаются семьи афганского происхождения, которая была расстреляна и убита во время этого ужасного инцидента", - отреагировал посол Афганистана в Австралии, Новой Зеландии и Фиджи Вахидулла Вайс на новость об убийстве трех афганских граждан.

Как сообщал УНН, количество жертв стрельбы в мечетях в Новой Зеландии увеличилось до 49.

Напомним, сегодня в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети. Нападающий составил манифест и транслировал нападение. Он также призвал "убить Меркель и Эрдогана" .

Полиция арестовала четырех подозреваемых - трех мужчин и одну женщину. После нападения уровень угрозы в Новой Зеландии повышен с низкого до высокого.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на местные мечети терактом .

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