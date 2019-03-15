Україна засудила напад на мечеті у Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України засудило масові розстріли у мечетях у Новій Зеландії і висловило співчуття сім'ям загиблих в результаті безпрецедентного акту насильства. Про це сказано в коментарі на сторінці МЗС України у Twitter, передає УНН.
"МЗС України рішуче засуджує масові розстріли у мечетях у Крайстчерчі, Нова Зеландія. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям загиблих, ми молимося разом з нашими друзями з Нової Зеландії про якнайшвидше одужання тих, хто постраждав від цього жахливого акту насильства", - йдеться в повідомленні.
Свої співчуття і слова підтримки висловив і особисто глава зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін.
"Ми стоїмо разом з жителями Нової Зеландії після огидного нападу на мечеть у Крайстчерчі. Мої думки з усіма, кого торкнувся цей огидний акт насильства і ненависті", - написав він у мікроблозі.
Як повідомляв УНН, 15 березня у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті. Нападник склав маніфест та транслював напад. Нападник на мечеть закликав "вбити Меркель та Ердогана".
Уряд Нової Зеландії назвав атаку на мечеті терактом. Наразі відомо про 49 загиблих. МЗС перевіряє інформацію щодо можливих жертв серед українців.