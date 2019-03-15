Украина осудила нападение на мечети в Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило массовые расстрелы в мечетях в Новой Зеландии и выразило соболезнования семьям погибших в результате беспрецедентного акта насилия. Об этом говорится в комментарии на странице МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"МИД Украины решительно осуждает массовые расстрелы в мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, мы молимся вместе с нашими друзьями из Новой Зеландии о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - говорится в сообщении.
Свои соболезнования и слова поддержки выразил и лично глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.
"Мы стоим вместе с жителями Новой Зеландии после отвратительного нападения на мечеть в Крайстчерче. Мои мысли со всеми, кого коснулся этот отвратительный акт насилия и ненависти", - написал он в микроблоге.
Как сообщал УНН, 15 марта в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети. Нападавший составил манифест и транслировал нападение. Нападавший на мечеть призвал "убить Меркель и Эрдогана".
Правительство Новой Зеландии назвал атаку на мечети терактом. На данный момент известно о 49 погибших. МИД проверяет информацию о возможных жертвах среди украинцев.