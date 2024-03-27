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Турция декларирует борьбу с ИГИЛ на фоне информации о посещении Стамбула московскими террористами
Турция задержала 147 человек в рамках операций против ИГИЛ, в то время как появились сообщения о том, что двое подозреваемых в совершении теракта в москве посетили Стамбул до этого инцидента.
Минобороны: "Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тыс БПЛА через Prozorro
Министерство обороны объявило о закупке 3 000 DJI Mavic 3E и 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, что является частью более масштабной закупки 20 000 беспилотников для Вооруженных Сил Украины.
В Украине в ближайшее время теплая погода, но с кратковременным похолоданием - синоптик
В Украине ожидается теплая погода с температурой до +22°C, за исключением кратковременного похолодания 3-4 апреля.
Депортированных в россию украинцев заставляют получать российские паспорт - Центр нацсопротивления
Россияне проводят политику принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированной территории и в россии, угрожая выселением из пунктов временного размещения, если они откажутся принимать российские паспорта.
В россии снова была атакована новочеркасская ГРЭС - росСМИ
Две баллистические ракеты якобы были сбиты вблизи новочеркасской ГРЭС в ростовской области россии, а обломки были найдены в 500 метрах от станции.
Протесты бельгийских аграриев привели к жестоким столкновениям: полиция применяла водометы, фермеры бросались навозом
Протесты бельгийских фермеров в Брюсселе переросли в беспорядки: полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые бросали навоз, яйца и фейерверки, в результате чего пострадали два офицера полиции и пожарный.
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Украинские войска отбили три атаки российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области, нанеся противнику значительные потери - около 3 десятков убитыми и ранеными.
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Демобилизация военнослужащих срочной службы начнется на следующей неделе и продлится до конца мая, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
рф сталкивается с задержками платежей за нефть на фоне усиления Китаем, ОАЭ и Турцией контроля за банками - Reuters
Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в получении платежей от банков Китая, Турции и ОАЭ из-за повышенной осторожности в отношении возможных вторичных санкций США, которые подрывают доходы кремля от экспорта нефти.
На Днепропетровщине разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила более миллиона гривен донатов на ВСУ
На Днепропетровщине разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила почти 1 миллион гривен пожертвований, которые она якобы собирала на нужды Вооруженных сил Украины.