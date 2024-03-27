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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
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ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125049 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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25 марта 2024, 12:55  •  143147 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
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20 марта 2024, 10:44  •  464668 просмотра

Турция декларирует борьбу с ИГИЛ на фоне информации о посещении Стамбула московскими террористами

Турция задержала 147 человек в рамках операций против ИГИЛ, в то время как появились сообщения о том, что двое подозреваемых в совершении теракта в москве посетили Стамбул до этого инцидента.

Новости Мира •   •  2744 просмотра
Турция декларирует борьбу с ИГИЛ на фоне информации о посещении Стамбула московскими террористами

Минобороны: "Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тыс БПЛА через Prozorro

Министерство обороны объявило о закупке 3 000 DJI Mavic 3E и 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, что является частью более масштабной закупки 20 000 беспилотников для Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  3383 просмотра
Минобороны: "Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тыс БПЛА через Prozorro

В Украине в ближайшее время теплая погода, но с кратковременным похолоданием - синоптик

В Украине ожидается теплая погода с температурой до +22°C, за исключением кратковременного похолодания 3-4 апреля.

Общество •   •  3560 просмотра
В Украине в ближайшее время теплая погода, но с кратковременным похолоданием - синоптик

Депортированных в россию украинцев заставляют получать российские паспорт - Центр нацсопротивления

Россияне проводят политику принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированной территории и в россии, угрожая выселением из пунктов временного размещения, если они откажутся принимать российские паспорта.

Война •   •  4871 просмотра
Депортированных в россию украинцев заставляют получать российские паспорт - Центр нацсопротивления

В россии снова была атакована новочеркасская ГРЭС - росСМИ

Две баллистические ракеты якобы были сбиты вблизи новочеркасской ГРЭС в ростовской области россии, а обломки были найдены в 500 метрах от станции.

Новости Мира •   •  4560 просмотра
В россии снова была атакована новочеркасская ГРЭС - росСМИ

Протесты бельгийских аграриев привели к жестоким столкновениям: полиция применяла водометы, фермеры бросались навозом

Протесты бельгийских фермеров в Брюсселе переросли в беспорядки: полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые бросали навоз, яйца и фейерверки, в результате чего пострадали два офицера полиции и пожарный.

Новости Мира •   •  4298 просмотра
Протесты бельгийских аграриев привели к жестоким столкновениям: полиция применяла водометы, фермеры бросались навозом

Силы обороны отбили три штурма армии рф на левом берегу Днепра

Украинские войска отбили три атаки российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области, нанеся противнику значительные потери - около 3 десятков убитыми и ранеными.

Война •   •  8058 просмотра
Силы обороны отбили три штурма армии рф на левом берегу Днепра

На следующей неделе начнется демобилизация срочников - нардеп

Демобилизация военнослужащих срочной службы начнется на следующей неделе и продлится до конца мая, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Война •   •  9285 просмотра
На следующей неделе начнется демобилизация срочников - нардеп

рф сталкивается с задержками платежей за нефть на фоне усиления Китаем, ОАЭ и Турцией контроля за банками - Reuters

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в получении платежей от банков Китая, Турции и ОАЭ из-за повышенной осторожности в отношении возможных вторичных санкций США, которые подрывают доходы кремля от экспорта нефти.

Экономика •   •  10195 просмотра
рф сталкивается с задержками платежей за нефть на фоне усиления Китаем, ОАЭ и Турцией контроля за банками - Reuters

На Днепропетровщине разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила более миллиона гривен донатов на ВСУ

На Днепропетровщине разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила почти 1 миллион гривен пожертвований, которые она якобы собирала на нужды Вооруженных сил Украины.

Война •   •  10502 просмотра
На Днепропетровщине разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила более миллиона гривен донатов на ВСУ