Турция декларирует борьбу с ИГИЛ на фоне информации о посещении Стамбула московскими террористами

Министр внутренних дел Турции объявил о задержании 147 человек в результате операций против ИГИЛ на фоне сообщений о недавнем пребывании в Турции двух подозреваемых участников террористического нападения на зрителей концерта в москве. Об этом УНН пишет со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Турецкий министр внутренних дел Али Ерликая объявил о задержании 147 человек в результате "операций против террористической организации ИГИЛ проведенных одновременно в тридцати провинциях".

Всего с 1 июня 2023 года по 25 марта 2024 года против террористической организации было проведено 1329 операций - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что борьба с терроризмом будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист.

Вместе с этим появилась информация, что двое из четырех задержанных в россии подозреваемых нападавших незадолго до московского теракта посещали Турцию самолетом.

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Агентство Associated Press со ссылкой на чиновника из турецких служб безопасности пишет, что Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рахабализода зимой были в Турции и останавливались в отелях в Стамбуле. А 2 марта вместе летели в россию в одном самолете.

Газета New York Times также ссылается на анонимного турецкого чиновника, указывая, что двое подозреваемых свободно прошли пограничный контроль, потому что ордеров на их задержание тогда не было.

Они происходят из Таджикистана, но жили и работали в россии.

Западные СМИ отмечают, что турецкая сторона, признавая пребывание подозреваемых в Турции, отмечает, что это пребывание было относительно коротким, и что оно наверняка не было частью приготовлений нападения в россии.

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