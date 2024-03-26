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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Окружение путина не видит связи Украины с нападением на москву - Bloomberg

Окружение путина не видит связи Украины с нападением на москву - Bloomberg

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 17:10  •  7641 просмотра

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Даже ближайший соратник, белорусский диктатор александр лукашенко, похоже, подрывает утверждение путина о том, что подозреваемые пытались сбежать в Украину.

В то время как российский диктатор владимир путин продолжает утверждать, что Украина могла быть причастна к атаке на москву, которая унесла жизни 139 человек, некоторые из ближайшего окружения хозяина кремля не согласны с ним, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам четырех людей, которые имеют тесные связи с кремлем, нет никаких доказательств причастности Украины. путин присутствовал на обсуждениях, где официальные лица согласились, что нет никакой связи с Киевом, но он по-прежнему полон решимости использовать трагедию, чтобы попытаться сплотить россиян за войну в Украине, по словам одного человека, знающего ситуацию, который пожелал не называть себя, поскольку дело чувствительное.

Кремлевские чиновники были шокированы неспособностью служб безопасности предотвратить нападение на людей, которые посещали концерт в московском Крокус Сити Холле. Почти никто из их знакомых среди политической и бизнес-элиты россии не верит, что за нападением стоит Украина, отмечают собеседники издания.

путин дважды пытался привязать Украину к худшему преступлению в москве за более чем два десятилетия, хотя ответственность взяло на себя "Исламское государство". Вечером в понедельник российский диктатор признал, что атаку совершили исламистские боевики, но заявил официальным лицам в телевизионных комментариях, что "нас интересует, кто это заказал".

США "пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира, что, по данным их разведки, в московском теракте якобы нет киевского следа", - заявил путин на встрече с руководителями службы безопасности.

Украина категорически отвергла любую причастность и назвала атаку операцией кремля под фальшивым флагом, тогда как официальные лица США говорят, что ответственность несет исключительно Исламское государство.

Главные союзники путина охотно подхватывают его тему. Это побуждает к предположениям, что он может использовать общественный гнев из-за трагедии для усиления войны против Украины, в том числе, возможно, отдав приказ об очередной мобилизации резервистов для вступления в армию.

"Конечно, Украина", - сказал журналистам во вторник Николай Патрушев, секретарь совета безопасности россии, отвечая на вопрос, ответственность несет "Исламское государство" или Украина.

"Службы безопасности знают, что это было "Исламское государство", но после замечаний путина у них нет другого выбора, кроме как выполнять приказы и доказывать, что была причастность Украины или Запада", - сказал Андрей Солдатов, эксперт по вопросам ФСБ и российской разведки.

Добавим

7 марта США обнародовали публичное предупреждение о риске "неизбежного" террористического нападения в москве, в частности на концертах, и заявили, что поделились с россией разведданными. путин отверг это как попытку "дестабилизировать наше общество" на встрече с офицерами фсб за три дня до нападения боевиков.

По словам двух лиц, связанных с властями, российские службы безопасности не среагировали своевременно на предупреждение США, и некоторые чиновники могут быть отстранены со своих должностей в ответ. Нападение может спровоцировать кадровые перестановки в руководстве силовых ведомств, считают собеседники издания.

Трагедия вызвала политические требования отменить в россии мораторий на смертную казнь, который действовал с 1996 года. 

Четырем мужчинам, все из Таджикистана в Центральной Азии, на закрытом слушании вечером в воскресенье были предъявлены обвинения в совершении нападения на концертный зал, и московский суд постановил содержать их под стражей до 22 мая. Еще трех человек арестовали в понедельник, а восьмого мужчину задержали во вторник.

Во время встречи с руководителями службы безопасности путин спросил, почему радикальные исламисты атакуют россию, когда "она поддерживает справедливое решение" конфликта на Ближнем Востоке, и спросил, как они могут оправдать совершение зверств в священный для религии месяц Рамадан. Он также раскритиковал правительство в Киеве и его "западных покровителей".

фсб задержала четырех подозреваемых в брянской области россии, якобы они направлялись в Украину. Хотя он прямо не обвинял украинские власти в причастности к нападению, путин заявил в субботу, что для мужчин было подготовлено "окно" для пересечения границы.

Однако даже его ближайший соратник, белорусский диктатор александр лукашенко, похоже, подрывает утверждение путина о том, что подозреваемые пытались сбежать в Украину.

лукашенко сказал журналистам во вторник, что подозреваемые сначала направлялись в беларусь, пока не увидели, что охрана границы была усилена, "поэтому они развернулись и поехали в сторону" Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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