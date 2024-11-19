Турецкие атаки в Сирии лишили воды более миллиона человек - ВВС
Киев • УНН
Более 100 турецких атак на объекты инфраструктуры в курдской автономии Сирии привели к масштабному гуманитарному кризису. Из-за авиаударов по нефтяным месторождениям и электростанциям более миллиона человек потеряли доступ к воде и электричеству.
Более 100 атак Турции по контролируемой курдами Автономной администрации Северной и Восточной Сирии (AANES) привели к тому, что более миллиона человек были отключены от электричества и воды. Нападения усугубили гуманитарный кризис в регионе.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
На северо-востоке Сирии засуха и проблемы с водоснабжением. Среди причин - турецкие авиаудары. Как отмечает ВВС, в период с октября 2019 года по январь 2024 года Турция совершила более 100 атак на нефтяные месторождения, газовые объекты и электростанции в контролируемой курдами Автономной администрации Северной и Восточной Сирии (AANES). Эти атаки усугубили гуманитарный кризис в регионе, который страдает от последствий многолетней гражданской войны и сильной засухи.
Турция заявила, что нанесла удар по «источникам доходов и возможностей» курдских сепаратистских группировок, которые она считает террористическими.
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В Турции, согласно заявлению, хорошо известно о засухе в районе Северной и Восточной Сирии. Добавляется, что плохое управление водными ресурсами и запущенная инфраструктура усугубили ситуацию. Ранее AANES обвиняла Турцию в стремлении «уничтожить существование нашего народа».
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