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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турецкие атаки в Сирии лишили воды более миллиона человек - ВВС

Турецкие атаки в Сирии лишили воды более миллиона человек - ВВС

Киев  •  УНН

 • 3612 просмотра

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Более 100 турецких атак на объекты инфраструктуры в курдской автономии Сирии привели к масштабному гуманитарному кризису. Из-за авиаударов по нефтяным месторождениям и электростанциям более миллиона человек потеряли доступ к воде и электричеству.

Более 100 атак Турции по контролируемой курдами Автономной администрации Северной и Восточной Сирии (AANES) привели к тому, что более миллиона человек были отключены от электричества и воды. Нападения усугубили гуманитарный кризис в регионе.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

На северо-востоке Сирии засуха и проблемы с водоснабжением. Среди причин - турецкие авиаудары. Как отмечает ВВС, в период с октября 2019 года по январь 2024 года Турция совершила более 100 атак на нефтяные месторождения, газовые объекты и электростанции в контролируемой курдами Автономной администрации Северной и Восточной Сирии (AANES). Эти атаки усугубили гуманитарный кризис в регионе, который страдает от последствий многолетней гражданской войны и сильной засухи.

Турция заявила, что нанесла удар по «источникам доходов и возможностей» курдских сепаратистских группировок, которые она считает террористическими.

Курдские боевики взяли на себя ответственность за атаку на турецкое космическое агентство25 окт. 2024, 16:00 • 14756 просмотров

В Турции, согласно заявлению, хорошо известно о засухе в районе Северной и Восточной Сирии. Добавляется, что плохое управление водными ресурсами и запущенная инфраструктура усугубили ситуацию. Ранее AANES обвиняла Турцию в стремлении «уничтожить существование нашего народа».

Ливан и "Хезболла" согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем - Reuters19 нояб. 2024, 06:42 • 10231 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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