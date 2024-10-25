Курдские боевики взяли на себя ответственность за атаку на турецкое космическое агентство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы народной обороны взяли ответственность за нападение на штаб-квартиру Tusas, что привело к 5 погибшим и 22 раненым. Турция в ответ нанесла удары по 32 объектам курдов в Ираке и Сирии.

Силы народной обороны (HPG), военное крыло Рабочей партии Курдистана (PKK), взяли на себя ответственность за вооруженное нападение в прошлую среду на штаб-квартиру турецкой аэрокосмической компании Tusas. Атака привела к гибели 5 человек и 22 раненых.

Пишет УНН со ссылкой на DW.

Курдская боевая группа PKK в пятницу взяла на себя ответственность за нападение на штаб-квартиру ключевой оборонной компании в Анкаре

"Жертвоприношение, совершенное против комплекса TAI (Turkish Aerospace Industries) в Анкаре в среду 23, было совершено командой из "батальона бессмертных", - заявила PKK, имея в виду объект Турецкой аэрокосмической индустрии.

В результате нападения, совершенного мужчиной и женщиной, пять человек погибли и 22 получили ранения. Исполнители нападения также были убиты.

Дополнение

В HPG пояснили, что "эта акция не имеет никакого отношения к политической повестке дня, которая обсуждалась в Турции в течение последнего месяца", ссылаясь на сообщения о том, что РПК выразила правительству Анкары готовность начать процесс урегулирования курдского вопроса путем переговоров.

PKK подчеркнула, что цель нападения заключалась в том, чтобы отправить "предупреждение и сообщение против практик геноцида, массовых убийств и изоляционистских практик турецкого правительства".

Напомним,

УНН передавал, что теракт произошел возле штаб-квартиры аэрокосмической компании в Турции. Мощный взрыв произошел возле штаб-квартиры Turkish Aerospace Industries недалеко от Анкары. Министр внутренних дел Турции назвал это террористической атакой.

ВВС Турции атаковали цели Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре. Уничтожено 32 объекта террористов, операция продолжается.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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