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Индия блокирует вступление Турции в БРИКС - Bild

Индия блокирует вступление Турции в БРИКС - Bild

Киев  •  УНН

21:53 • 506 просмотра

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Индия блокирует вступление Турции в БРИКС из-за ее тесных отношений с Пакистаном. Эрдоган стремится присоединиться к альянсу для укрепления «стратегической автономии» и демонстрации своего влияния на международной арене.

Накануне 16-го саммита БРИКС Турция подала заявку на ассоциированное членство в группе. Однако на итоговой пресс-конференции второго дня саммита на эту тему не было сделано никаких заявлений. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Как пояснил изданию Синан Ульген, бывший дипломат и эксперт по турецкой внешней политике "Фонда Карнеги за международный мир", вступлению Турции в БРИКС препятствует Индия. Причина  - хорошие отношения Анкары с враждебным к Индии Пакистаном.

По мнению Ульгена, Эрдоган хочет сближения с альянсом владимира путина для укрепления "стратегической автономии" Турции. Кроме того, он выражает разочарование в ЕС. Еще один мотив  - политический престиж: Эрдоган хочет показать, что он может одновременно сидеть за столами НАТО и БРИКС. Он считает себя посредником на международной арене.

Критики говорят, что подобными маневрами Эрдоган загнал Турцию во внешнеполитическую изоляцию. Издание напомнило, что недавно к БРИКС присоединились Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Кроме Турции, заявки на вступление подали Азербайджан и Малайзия.

Напомним

В сентябре Турция официально попросила присоединиться к группе стран БРИКС, из-за стремления укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционного Запада.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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