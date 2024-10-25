Індія блокує вступ Туреччини до БРІКС – Bild
Київ • УНН
Індія блокує вступ Туреччини до БРІКС через її тісні стосунки з Пакистаном. Ердоган прагне приєднатися до альянсу для зміцнення "стратегічної автономії" та демонстрації свого впливу на міжнародній арені.
Напередодні 16-го саміту БРІКС Туреччина подала заявку на асоційоване членство в групі. Однак на підсумковій пресконференції другого дня саміту на цю тему не було зроблено жодних заяв. Про це повідомляє Bild, пише УНН.
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Як пояснив виданню Сінан Ульген, колишній дипломат та експерт із турецької зовнішньої політики "Фонду Карнегі за міжнародний мир", що вступу Туреччини до БРІКС перешкоджає Індія. Причина – добрі стосунки Анкари з ворожим до Індії Пакистаном.
На думку Ульгена, Ердоган хоче зближення з альянсом володимира путіна для зміцнення "стратегічної автономії" Туреччини. Крім того, він висловлює розчарування в ЄС. Ще один мотив – політичний престиж: Ердоган хоче показати, що він може одночасно сидіти за столами НАТО і БРІКС. Він вважає себе посередником на міжнародній арені.
Критики кажуть, що подібними маневрами Ердоган загнав Туреччину у зовнішньополітичну ізоляцію. Видання нагадало, що Нещодавно до БРІКС приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія, Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Окрім Туреччини, заявки на вступ подали Азербайджан та Малайзія.
Нагадаємо
У вересні Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС, через прагнення зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційного Заходу.