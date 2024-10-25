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Індія блокує вступ Туреччини до БРІКС – Bild

Київ • УНН

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Індія блокує вступ Туреччини до БРІКС через її тісні стосунки з Пакистаном. Ердоган прагне приєднатися до альянсу для зміцнення "стратегічної автономії" та демонстрації свого впливу на міжнародній арені.

Індія блокує вступ Туреччини до БРІКС – Bild

Напередодні 16-го саміту БРІКС Туреччина подала заявку на асоційоване членство в групі. Однак на підсумковій пресконференції другого дня саміту на цю тему не було зроблено жодних заяв. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Як пояснив виданню Сінан Ульген, колишній дипломат та експерт із турецької зовнішньої політики "Фонду Карнегі за міжнародний мир", що вступу Туреччини до БРІКС перешкоджає Індія. Причина  – добрі стосунки Анкари з ворожим до Індії Пакистаном.

На думку Ульгена, Ердоган хоче зближення з альянсом володимира путіна для зміцнення "стратегічної автономії" Туреччини. Крім того, він висловлює розчарування в ЄС. Ще один мотив  – політичний престиж: Ердоган хоче показати, що він може одночасно сидіти за столами НАТО і БРІКС. Він вважає себе посередником на міжнародній арені.

Критики кажуть, що подібними маневрами Ердоган загнав Туреччину у зовнішньополітичну ізоляцію. Видання нагадало, що Нещодавно до БРІКС приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія, Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Окрім Туреччини, заявки на вступ подали Азербайджан та Малайзія.

Нагадаємо

У вересні Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС, через прагнення зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційного Заходу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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