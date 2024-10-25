Курдські бойовики взяли на себе відповідальність за атаку на турецьке космічне агентство
Київ • УНН
Сили народної оборони взяли відповідальність за напад на штаб-квартиру Tusas, що призвів до 5 загиблих та 22 поранених. Туреччина у відповідь завдала ударів по 32 об'єктах курдів в Іраку та Сирії.
Сили народної оборони (HPG), військове крило Робітничої партії Курдистану (PKK), взяли на себе відповідальність за збройний напад минулої середи на штаб-квартиру турецької аерокосмічної компанії Tusas. Атака призвела до загибелі 5 людей та 22 поранених.
Пише УНН із посиланням на DW.
Курдська бойова група PKK в п'ятницю взяла на себе відповідальність за напад на штаб-квартиру ключової оборонної компанії в Анкарі
"Жертвопринесення, здійснене проти комплексу TAI (Turkish Aerospace Industries) в Анкарі в середу 23, було здійснене командою з "батальйону безсмертних", - заявила PKK, маючи на увазі об'єкт Турецької аерокосмічної індустрії.
В результаті нападу, здійсненого чоловіком і жінкою, п'ятеро людей загинули і 22 отримали поранення. Виконавці нападу також були вбиті.
Доповнення
У HPG пояснили, що "ця акція не має жодного відношення до політичного порядку денного, який обговорювався в Туреччині протягом останнього місяця", посилаючись на повідомлення про те, що РПК висловила уряду Анкари готовність розпочати процес врегулювання курдського питання шляхом переговорів.
PKK підкреслила, що мета нападу полягала в тому, щоб надіслати "попередження та повідомлення проти практик геноциду, масових вбивств та ізоляціоністських практик турецького уряду".
Нагадаємо
УНН передавав, що теракт стався біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині. Потужний вибух відбувся біля штаб-квартири Turkish Aerospace Industries неподалік Анкари. Міністр внутрішніх справ Туреччини назвав це терористичною атакою.
ВПС Туреччини атакували цілі Робітничої партії Курдистану в Іраку й Сирії після теракту в Анкарі. Знищено 32 об'єкти терористів, операція триває.
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