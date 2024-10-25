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Курдські бойовики взяли на себе відповідальність за атаку на турецьке космічне агентство

Київ • УНН

 • 14971 перегляди

Сили народної оборони взяли відповідальність за напад на штаб-квартиру Tusas, що призвів до 5 загиблих та 22 поранених. Туреччина у відповідь завдала ударів по 32 об'єктах курдів в Іраку та Сирії.

Курдські бойовики взяли на себе відповідальність за атаку на турецьке космічне агентство

Сили народної оборони (HPG), військове крило Робітничої партії Курдистану (PKK), взяли на себе відповідальність за збройний напад минулої середи на штаб-квартиру турецької аерокосмічної компанії Tusas. Атака призвела до загибелі 5 людей та 22 поранених.

Пише УНН із посиланням на DW.

Курдська бойова група PKK в п'ятницю взяла на себе відповідальність за напад на штаб-квартиру ключової оборонної компанії в Анкарі

"Жертвопринесення, здійснене проти комплексу TAI (Turkish Aerospace Industries) в Анкарі в середу 23, було здійснене командою з "батальйону безсмертних", - заявила PKK, маючи на увазі об'єкт Турецької аерокосмічної індустрії.

В результаті нападу, здійсненого чоловіком і жінкою, п'ятеро людей загинули і 22 отримали поранення. Виконавці нападу також були вбиті.

Доповнення

У HPG пояснили, що "ця акція не має жодного відношення до політичного порядку денного, який обговорювався в Туреччині протягом останнього місяця", посилаючись на повідомлення про те, що РПК висловила уряду Анкари готовність розпочати процес врегулювання курдського питання шляхом переговорів.

PKK підкреслила, що мета нападу полягала в тому, щоб надіслати "попередження та повідомлення проти практик геноциду, масових вбивств та ізоляціоністських практик турецького уряду".

Нагадаємо

УНН передавав, що теракт стався біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині. Потужний вибух відбувся біля штаб-квартири Turkish Aerospace Industries неподалік Анкари. Міністр внутрішніх справ Туреччини назвав це терористичною атакою.

ВПС Туреччини атакували цілі Робітничої партії Курдистану в Іраку й Сирії після теракту в Анкарі. Знищено 32 об'єкти терористів, операція триває.

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