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Ливан и "Хезболла" согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем - Reuters

Ливан и "Хезболла" согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем - Reuters

Киев  •  УНН

 • 4702 просмотра

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Ливанская сторона передала США письменный ответ на предложение о прекращении огня с Израилем. Представитель Ливана подтвердил соблюдение резолюции ООН 1701, которая регулирует присутствие «Хезболлы» на границе.

Ливан и "Хезболла" согласились на предложение США о прекращении огня с Израилем с некоторыми комментариями относительно содержания, со ссылкой на комментарий в понедельник высокопоставленного ливанского чиновника, который назвал эти усилия самыми серьезными для прекращения боевых действий, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Али Хасан Халиль, помощник спикера парламента Набиха Берри, сказал, что Ливан в понедельник передал свой письменный ответ послу США в Ливане, а спецпредставитель Белого дома Амос Хохштейн направляется в Бейрут для продолжения переговоров.

Комментариев от Израиля сразу не было.

"Хезболла", хорошо вооруженное движение, которое поддерживает Иран, одобрило своего давнего союзника Берри для переговоров о прекращении огня.

"Ливан представил свои комментарии по документу в позитивной атмосфере, - сказал Халиль, отказавшись предоставить дополнительные подробности. - Все представленные нами комментарии подтверждают точное соблюдение резолюции 1701 (ООН) со всеми её положениями".

Он имел в виду резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, которая положила конец предыдущей войне между "Хезболлой" и Израилем в 2006 году. Её условия требуют, чтобы у "Хезболлы" не было вооружённого присутствия в районе между ливано-израильской границей и рекой Литани, которая протекает примерно в 30 км к северу от границы.

Халиль сказал, что успех инициативы теперь зависит от Израиля, заявив, что если Израиль не хочет решения, он может создать 100 проблем.

Израиль давно утверждает, что резолюция 1701 никогда не была должным образом реализована, указывая на присутствие боевиков и оружия "Хезболлы" вдоль границы. Ливан обвинил Израиль в нарушениях, включая полеты военных самолетов в его воздушном пространстве.

Халиль сказал, что Израиль пытался вести переговоры "под огнем", имея в виду эскалацию бомбардировок Бейрута и контролируемых "Хезболлой" южных пригородов. "Это не повлияет на нашу позицию", - сказал он.

«Хезболла» должна находиться подальше от границы с Израилем: ливанские СМИ о документе США22 окт. 2024, 09:05 • 13103 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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