«Хезболла» должна находиться подальше от границы с Израилем: ливанские СМИ о документе США

Посол США изложил вариант, как можно быстрее положить конец конфликту между Израилем и «Хезболлой». Об этом передает УНН со ссылкой на al Akhbar.

Во время вчерашнего визита, первого с момента начала войны между Израилем и «Хезболлой» 23 сентября, посол США в Ливане Хохштейн представил предложение по достижению прекращения огня в Ливане, - этот план будет обсуждаться сегодня в Израиле госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Цель состоит в том, чтобы предотвратить любое вооруженное присутствие в ливанских районах и деревнях вблизи границы», то есть расширить территорию, где не будет присутствовать „Хезболла“, на несколько километров за рекой Литани.

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Решение: Израиль уйдет за пределы своих границ, а Хезболла будет эвакуирована к югу от реки Литани. Предлагается, что оба будут действовать так, будто они победили: Израиль, удалив Хезболлу от своих границ, а «Хезболла» убрала израильские войска с территории Ливана и создала буферную зону между ними. - говорится в материале al Akhbar.

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