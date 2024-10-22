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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль атаковал больницу в пригороде Бейрута: 4 погибших, 20 раненых

Израиль атаковал больницу в пригороде Бейрута: 4 погибших, 20 раненых

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 23:09  •  1347 просмотра

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Израиль нанес удар по больнице в южном пригороде Бейрута, убив 4 человек и ранив более 20. Ливанские СМИ сообщают о 13 авиаударах, что заставило изменить маршруты в аэропорту Бейрута.

Израиль нанес атаки обстрела вблизи крупнейшей больницы в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана, передает УНН.

Детали

В результате удара погибли по меньшей мере 4 человека, среди которых - ребенок, а более 20 человек получили ранения.

По информации министерства, больница получила значительные повреждения во время обстрела.

Ливанское государственное информационное агентство проинформировало, что в понедельник вечером Израиль нанес по меньшей мере 13 авиаударов по южному пригороду Бейрута, что стало одной из самых жестоких атак за последние недели.

Источник в ливанских службах безопасности заявил, что национальная авиакомпания Ливана Middle East Airlines была вынуждена изменить маршрут главной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бейрута из-за активных бомбардировок.

Израиль зафиксировал 90 ракет из Ливана: одна упала возле Хайфы15 октября 2024, 23:22 • 15152 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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