Ізраїль атакував лікарню в передмісті Бейрута: 4 загиблих, 20 поранених
Київ • УНН
Ізраїль завдав удару по лікарні в південному передмісті Бейрута, вбивши 4 людей і поранивши понад 20. Ліванські ЗМІ повідомляють про 13 авіаударів, що змусило змінити маршрути в аеропорту Бейрута.
Ізраїль завдав атаки обстрілу поблизу найбільшої лікарні в південному передмісті Бейрута. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Лівану, передає УНН.
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Внаслідок удару загинули щонайменше 4 особи, серед яких – дитина, а більше 20 людей отримали поранення.
За інформацією міністерства, лікарня зазнала значних пошкоджень під час обстрілу.
Ліванське державне інформаційне агентство поінформувало, що в понеділок ввечері Ізраїль завдав щонайменше 13 авіаударів по південному передмістю Бейрута, що стало однією з найжорстокіших атак за останні тижні.
Джерело в ліванських службах безпеки заявило, що національна авіакомпанія Лівану Middle East Airlines була змушена змінити маршрут головної злітно-посадкової смуги в аеропорту Бейрута через активні бомбардування.
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