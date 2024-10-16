Ізраїль зафіксував 90 ракет з Лівану: одна впала біля Хайфи
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю повідомила про запуск 90 ракет з Лівану, одна з яких впала поблизу Хайфи. Хезболла взяла на себе відповідальність за частину обстрілів, а в понеділок було випущено 115 ракет.
Армія оборони Ізраїлю зафіксувала випуск 90 ракет з Лівану, одна з яких впала у дворі поблизу північного міста Хайфа. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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За інформацією, наразі немає повідомлень про постраждалих.
У вівторок угруповання Хезболла взяло на себе відповідальність за частину обстрілів. За даними ЦАХАЛу, лише в понеділок з Лівану було випущено 115 ракет по території Ізраїлю.
Ізраїль міг завдати удару по російській авіабазі у Сирії, щоб знищити призначену для "Хезболли" зброю - ЗМІ 03.10.24, 17:02 • 16194 перегляди