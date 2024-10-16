Израиль зафиксировал 90 ракет из Ливана: одна упала возле Хайфы

ukenru
Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  91444 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  83027 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  101050 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
  •  102471 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
  •  98360 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  102471 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  124948 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
14 октября 2024, 12:18  •  122438 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  136018 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  139472 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Женщины и ветераны осваивают аграрные профессии: Украина при поддержке ООН внедряет новые программы в агросфере

Женщины и ветераны осваивают аграрные профессии: Украина при поддержке ООН внедряет новые программы в агросфере

  •  35494 просмотра
Активное участие будет принимать авиация: Зеленский о защите энергетической инфраструктуры

Активное участие будет принимать авиация: Зеленский о защите энергетической инфраструктуры

  •  38894 просмотра
Крымский гауляйтер предложил называть оккупированные территории Украины "историческими"

Крымский гауляйтер предложил называть оккупированные территории Украины "историческими"

  •  36653 просмотра
Политики США давят на Зеленского, чтобы мобилизовать с 18 лет - Лещенко

Политики США давят на Зеленского, чтобы мобилизовать с 18 лет - Лещенко

  •  28220 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  22170 просмотра
публикации
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  91444 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  101532 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  104899 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  124948 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  127721 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  22170 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  118260 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  121239 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  107465 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  107804 просмотра
Актуальное
Израиль зафиксировал 90 ракет из Ливана: одна упала возле Хайфы

Израиль зафиксировал 90 ракет из Ливана: одна упала возле Хайфы

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 23:22  •  214 просмотра

Read in English

Армия обороны Израиля сообщила о запуске 90 ракет из Ливана, одна из которых упала вблизи Хайфы. Хезболла взяла на себя ответственность за часть обстрелов, а в понедельник было выпущено 115 ракет.

Армия обороны Израиля зафиксировала выпуск 90 ракет из Ливана, одна из которых упала во дворе вблизи северного города Хайфа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации, пока нет сообщений о пострадавших.

Во вторник группировка Хезболла взяла на себя ответственность за часть обстрелов. По данным ЦАХАЛа, только в понедельник из Ливана было выпущено 115 ракет по территории Израиля.

Израиль мог нанести удар по российской авиабазе в Сирии, чтобы уничтожить предназначенное для "Хезболлы" оружие - СМИ3 октября 2024, 14:02 • 15366 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
izrailИзраиль
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
livanЛиван