Израиль зафиксировал 90 ракет из Ливана: одна упала возле Хайфы
Киев • УНН
Армия обороны Израиля сообщила о запуске 90 ракет из Ливана, одна из которых упала вблизи Хайфы. Хезболла взяла на себя ответственность за часть обстрелов, а в понедельник было выпущено 115 ракет.
Армия обороны Израиля зафиксировала выпуск 90 ракет из Ливана, одна из которых упала во дворе вблизи северного города Хайфа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
По информации, пока нет сообщений о пострадавших.
Во вторник группировка Хезболла взяла на себя ответственность за часть обстрелов. По данным ЦАХАЛа, только в понедельник из Ливана было выпущено 115 ракет по территории Израиля.
Израиль мог нанести удар по российской авиабазе в Сирии, чтобы уничтожить предназначенное для "Хезболлы" оружие - СМИ3 октября 2024, 14:02 • 15366 просмотров