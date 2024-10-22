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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран обратился в ООН: осудил "поддержку" Байденом нападения Израиля на страну

Иран обратился в ООН: осудил "поддержку" Байденом нападения Израиля на страну

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 08:22  •  4702 просмотра

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Иран обратился в ООН, осуждая «молчаливое одобрение» и «явную поддержку» Байденом израильской военной агрессии. Иранская миссия в ООН заявила, что США будут нести ответственность за любые агрессивные действия Израиля.

Миссия Ирана в ООН в понедельник заявила о том, что президент США Джо Байден причастен к «молчаливому одобрению» и «явной поддержке незаконной военной агрессии Израиля против Ирана».

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Иран в письме, направленном в понедельник председателю Совета Безопасности ООН, осудил то, что президент США Джо Байден дал «молчаливое одобрение и явную поддержку израильской военной агрессии против Ирана».

Дипломатическая миссия Ирана в ООН в последние дни стала неофициальным рупором его внешнеполитического ведомства. Ведомство направило письмо швейцарскому председательству в Совете Безопасности и, затем, разместило заявление на своем веб-сайте.

Израиль атаковал филиалы банков в Бейруте, связанные с «Хезболлой»21 октября 2024, 03:21 • 31242 просмотра

На прошлой неделе кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль будет иметь главного союзника, Соединенные Штаты. Его заявление было добавлено к статье Washington Post, в которой говорится, что Нетаньяху сказал администрации президента США Джо Байдена, что Израиль будет атаковать иранские военные цели.

Сейчас Иран считает, что США «будут нести полную ответственность за подстрекательство, подстрекательство и содействие любому акту агрессии со стороны Израиля против Исламской Республики Иран».

США расследуют утечку секретных планов Израиля по атаке на Иран20 октября 2024, 01:27 • 19718 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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