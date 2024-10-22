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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2652 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Іран звернувся в ООН, засудивши "підтримку" Байденом нападу Ізраїлю на країну

Київ • УНН

 • 13758 перегляди

Іран звернувся до ООН, засуджуючи "мовчазне схвалення" та "явну підтримку" Байденом ізраїльської військової агресії. Іранська місія в ООН заявила, що США нестимуть відповідальність за будь-які агресивні дії Ізраїлю.

Іран звернувся в ООН, засудивши "підтримку" Байденом нападу Ізраїлю на країну

Місія Ірану в ООН у понеділок заявила про те, що президент США Джо Байден причетний до "мовчазного схвалення" та "явної підтримки незаконної військової агресії Ізраїлю проти Ірану".

Пише УНН із посиланням на Reuters.

Іран у листі, надісланому в понеділок голові Ради Безпеки ООН, засудив те, що президент США Джо Байден дав "мовчазне схвалення і явну підтримку ізраїльській військовій агресії проти Ірану".

Дипломатична місія Ірану в ООН в останні дні стала неофіційним рупором його зовнішньополітичного відомства. Відомство надіслало листа швейцарському головуванню в Раді Безпеки і, потім, розмістила заяву на своєму веб-сайті.

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Минулого тижня кабінет прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив, що Ізраїль матиме головного союзника, Сполучені Штати. Його заява була додана до статті Washington Post, у якій говориться, що Нетаньяху сказав адміністрації президента США Джо Байдена, що Ізраїль атакуватиме іранські військові цілі.

Наразі Іран вважає, що США "нестимуть повну відповідальність за підбурювання, підбурювання і сприяння будь-якому акту агресії з боку Ізраїлю проти Ісламської Республіки Іран".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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