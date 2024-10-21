Ізраїль атакував філії банків у Бейруті, пов'язані з "Хезболлою"
Київ • УНН
Ізраїльські сили завдали ударів по фінансових установах у Бейруті, пов'язаних з "Хезболлою". Атаки також зачепили район аеропорту, але він продовжує працювати в звичайному режимі.
Ізраїль атакував банки в Бейруті, пов'язані з "Хезболлою". Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.
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Вибухи пролунали також поблизу єдиного комерційного аеропорту Лівану.
Офіційне національне інформаційне агентство Лівану повідомляє про одинадцять атак на південні передмістя Бейрута, більшість з яких були спрямовані на фінансову асоціацію Аль-Карда Аль-Хасана.
Один з ударів стався в районі аеропорту Бейрута. Попри вибухи та дим у цьому районі, авіасполучення не припинилося, та аеропорт продовжує працювати в звичайному режимі.
ЦАХАЛ готує атаки на економічні об'єкти "Хезболли" в Лівані20.10.24, 22:00 • 28552 перегляди