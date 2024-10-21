Израиль атаковал филиалы банков в Бейруте, связанные с «Хезболлой»
Киев • УНН
Израильские силы нанесли удары по финансовым учреждениям в Бейруте, связанным с «Хезболлой». Атаки также задели район аэропорта, но он продолжает работать в обычном режиме.
Израиль атаковал банки в Бейруте, связанные с «Хезболлой». Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Взрывы прогремели также вблизи единственного коммерческого аэропорта Ливана.
Официальное национальное информационное агентство Ливана сообщает об одиннадцати атаках на южные пригороды Бейрута, большинство из которых были направлены на финансовую ассоциацию Аль-Карда Аль-Хасана.
Один из ударов произошел в районе аэропорта Бейрута. Несмотря на взрывы и дым в этом районе, авиасообщение не прекратилось, и аэропорт продолжает работать в обычном режиме.
ЦАХАЛ готовит атаки на экономические объекты "Хезболлы" в Ливане20 октября 2024, 19:00 • 13439 просмотров