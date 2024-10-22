"Хезболла" має перебувати подалі від кордону з Ізраїлем: ліванські ЗМІ про документ США
Київ • УНН
Посол США представив план припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою". Пропонується розширити зону без присутності "Хезболли" на кілька кілометрів за річкою Літані, щоб запобігти збройній присутності біля кордону.
Посол США виклав варіант, як можна швидше покласти край конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою". Про це передає УНН із посиланням на al Akhbar.
Під час учорашнього візиту, першого з моменту початку війни між Ізраїлем і "Хезболлою" 23 вересня, посол США в Лівані Хохштейн представив пропозицію щодо досягнення припинення вогню в Лівані, - цей план буде обговорюватися сьогодні в Ізраїлі держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій збройній присутності в ліванських районах і селах поблизу кордону", тобто розширити територію, де не буде присутня "Хезболла", на кілька кілометрів за річкою Літані.
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Рішення: Ізраїль піде за межі своїх кордонів, а Хезболла буде евакуйована на південь від річки Літані. Пропонується, що обидва діятимуть так, ніби вони перемогли: Ізраїль, видаливши Хезболлу від своїх кордонів, а "Хезболла" прибрала ізраїльські війська з території Лівану і створила буферну зону між ними.
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