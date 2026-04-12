ЦПД о выборах в Венгрии: рф проигрывает информационную войну в Европе, несмотря на миллиардные затраты

Выборы в Венгрии — это очередной ответ всем, кто говорит, что "Россия выигрывает информационную войну". Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

"Не выигрывает - проигрывает, как против Украины, так и против Европы, а также против Украины в Европе. И все это несмотря на миллиарды потраченных средств ежегодно именно на это. И тратить начали еще с 00-х", - отметил Коваленко.

Он добавил, что только за последний год Россия проиграла в Румынии, Молдове и Венгрии.

Также Россия сейчас много усилий бросила на Болгарию, где пытается влиять на информационное поле перед парламентскими выборами, которые состоятся также в апреле