Цены на нефть могут превысить $100 за баррель уже к концу недели

$44.550.0951.760.23
ukenru
07:14 • 7996 просмотра
россияне ударили по АЗС в двух районах КиеваPhotoVideo
06:56 • 10986 просмотра
"Добрый день из Киева": глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в УкраинуPhoto
04:42 • 26552 просмотра
В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе
04:32 • 22290 просмотра
В Саратове после атаки дронов загорелся логистический центр Ozon — ASTRAPhotoVideo
04:23 • 17665 просмотра
В Киеве в результате ночной атаки рф пострадали 8 человек, горела многоэтажкаPhoto
03:47 • 17816 просмотра
В Ливане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 после подрыва Израилем туннелей "Хезболлы"Video
03:15 • 16871 просмотра
Иран возобновил производство баллистических ракет, которое США называли «фактически уничтоженным»
11 сентября, 02:37 • 14259 просмотра
Спутниковые снимки показали последствия удара по 3 носителям «Калибров» в НовороссийскеPhoto
11 сентября, 01:56 • 13350 просмотра
В Китае и РФ уже используют ИИ Anthropic для кибератак, слежки и разработки опасных технологий
11 сентября, 00:39 • 12894 просмотра
Цены на нефть подскочили более чем на 6% из-за обострения на Ближнем Востоке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.7м/с
47%
751мм
Популярные новости
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 25521 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 25146 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 20135 просмотра
Вэнс получил от генералов тревожные оценки войны с Ираном, которые противоречат заявлениям Трампа11 сентября, 02:18 • 5288 просмотра
Трамп заявил, что выполнил «каждое своё обещание», но СМИ указали на преувеличения04:50 • 10669 просмотра
публикации
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 37093 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 51058 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 52048 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
10 сентября, 06:57 • 58339 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 71550 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Ирина Терех
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Йемен
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 20221 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 25233 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 25609 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 23778 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 48275 просмотра
Актуальное
Техника
Нефть марки Brent
Социальная сеть
Фильм
Отопление

Цены на нефть могут превысить $100 за баррель уже к концу недели

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Brent и WTI торгуются выше $100 за баррель и могут завершить неделю на этом уровне впервые с мая. Причина — атаки на маршруты и энергообъекты.

Цены на нефть могут превысить $100 за баррель уже к концу недели

В пятницу, 11 сентября, цены на нефть вновь пошли вверх и, вероятно, впервые с мая завершат эту неделю на отметке выше 100 долларов за баррель. Об этом пишет Reuters, передает УНН. 

В пятницу цены на нефть снизились, однако оба основных индекса, вероятно, завершат неделю на уровне выше 100 долларов за баррель впервые с середины мая, поскольку рост числа нападений на ключевых морских маршрутах на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу длительных перебоев в поставках

- пишет издание.

В пятницу индексы растеряли весь ранний прирост и торговались с понижением после того, как издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел стран Ближнего Востока пытаются заключить временное соглашение с Ираном относительно регулирования судоходства через Ормузский пролив.

По состоянию на 06:43 фьючерсы на нефть марки "Брент" подешевели на 1,64 доллара, или на 1,5 %, до 105,99 доллара за баррель. Цена нефти марки "Вест-Техас Интермедиат" снизилась на 1,28 доллара, или на 1,3 %, до 101,20 доллара за баррель.

Цены на эти эталонные сорта нефти все еще торговались на уровне, который более чем на 10% превышал показатели прошлой недели, — это самый стремительный рост с недели, завершившейся 17 июля. В четверг оба эталонных сорта подорожали более чем на 6%.

Аналитики отмечают, что нападения из Йемена на саудовские энергетические объекты ознаменовали эскалацию конфликта за пределами Ирана и Ормузского пролива и усилили опасения по поводу длительных перебоев в работе транспортной инфраструктуры в более широком регионе.

Напомним

Цены на нефть Brent превысили $100 за баррель и закрылись на самом высоком уровне с конца мая на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Нефть подорожала после новых атак Ирана и США, которые усилили опасения по поводу перебоев с поставками энергоносителей. 

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Financial Times
Reuters
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран
Йемен