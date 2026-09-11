Цены на нефть могут превысить $100 за баррель уже к концу недели

В пятницу, 11 сентября, цены на нефть вновь пошли вверх и, вероятно, впервые с мая завершат эту неделю на отметке выше 100 долларов за баррель. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

В пятницу цены на нефть снизились, однако оба основных индекса, вероятно, завершат неделю на уровне выше 100 долларов за баррель впервые с середины мая, поскольку рост числа нападений на ключевых морских маршрутах на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу длительных перебоев в поставках - пишет издание.

В пятницу индексы растеряли весь ранний прирост и торговались с понижением после того, как издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел стран Ближнего Востока пытаются заключить временное соглашение с Ираном относительно регулирования судоходства через Ормузский пролив.

По состоянию на 06:43 фьючерсы на нефть марки "Брент" подешевели на 1,64 доллара, или на 1,5 %, до 105,99 доллара за баррель. Цена нефти марки "Вест-Техас Интермедиат" снизилась на 1,28 доллара, или на 1,3 %, до 101,20 доллара за баррель.

Цены на эти эталонные сорта нефти все еще торговались на уровне, который более чем на 10% превышал показатели прошлой недели, — это самый стремительный рост с недели, завершившейся 17 июля. В четверг оба эталонных сорта подорожали более чем на 6%.

Аналитики отмечают, что нападения из Йемена на саудовские энергетические объекты ознаменовали эскалацию конфликта за пределами Ирана и Ормузского пролива и усилили опасения по поводу длительных перебоев в работе транспортной инфраструктуры в более широком регионе.

Напомним

Цены на нефть Brent превысили $100 за баррель и закрылись на самом высоком уровне с конца мая на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Нефть подорожала после новых атак Ирана и США, которые усилили опасения по поводу перебоев с поставками энергоносителей.