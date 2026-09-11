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Ціни на нафту можуть перевищити $100 за барель уже до кінця тижня

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Brent і WTI торгуються вище $100 за барель і можуть завершити тиждень на цьому рівні вперше з травня. Причина — атаки на маршрути та енергооб’єкти.

Ціни на нафту можуть перевищити $100 за барель уже до кінця тижня

У п'ятницю, 11 вересня, ціни на нафту знову пішли вгору і, ймовірно, вперше з травня завершать цей тиждень на позначці вище 100 доларів за барель. Про це пише Reuters, передає УНН. 

У п’ятницю ціни на нафту знизилися, але обидва основні індекси, ймовірно, завершать тиждень на рівні понад 100 доларів за барель вперше з середини травня, оскільки зростання кількості нападів на ключових морських маршрутах на Близькому Сході підсилює побоювання щодо тривалих перебоїв у постачанні

- пише видання.

У п’ятницю індекси втратили весь ранній приріст і торгувалися з пониженням після того, як видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країн Близького Сходу намагаються укласти тимчасову угоду з Іраном щодо регулювання судноплавства через Ормузьку протоку.

Станом на 06:43 ф'ючерси на нафту марки "Брент" подешевшали на 1,64 долара, або на 1,5 %, до 105,99 долара за барель. Ціна нафти марки "Вест-Тексас Інтермедіат" знизилася на 1,28 долара, або на 1,3 %, до 101,20 долара за барель.

Ціни на ці еталонні сорти нафти все ще торгувалися на рівні, що на понад 10% перевищував показники минулого тижня - це найстрімкіше зростання з тижня, що закінчився 17 липня. У четвер обидва еталонні сорти подорожчали більш ніж на 6%.

Аналітики зазначають, що напади з Ємену на саудівські енергетичні об’єкти ознаменували ескалацію конфлікту за межі Ірану та Ормузької протоки і посилили побоювання щодо тривалих перебоїв у роботі транспортної інфраструктури в ширшому регіоні.

Нагадаємо

Ціни на нафту Brent перевищили $100 за барель і закрилися на найвищому рівні з кінця травня на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Нафта подорожчала після нових атак Ірану та США, які посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв. 

Павло Башинський

ЕкономікаСвіт
Brent
Financial Times
Reuters
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен