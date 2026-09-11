Ціни на нафту можуть перевищити $100 за барель уже до кінця тижня

У п'ятницю, 11 вересня, ціни на нафту знову пішли вгору і, ймовірно, вперше з травня завершать цей тиждень на позначці вище 100 доларів за барель. Про це пише Reuters, передає УНН.

У п’ятницю ціни на нафту знизилися, але обидва основні індекси, ймовірно, завершать тиждень на рівні понад 100 доларів за барель вперше з середини травня, оскільки зростання кількості нападів на ключових морських маршрутах на Близькому Сході підсилює побоювання щодо тривалих перебоїв у постачанні - пише видання.

У п’ятницю індекси втратили весь ранній приріст і торгувалися з пониженням після того, як видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країн Близького Сходу намагаються укласти тимчасову угоду з Іраном щодо регулювання судноплавства через Ормузьку протоку.

Станом на 06:43 ф'ючерси на нафту марки "Брент" подешевшали на 1,64 долара, або на 1,5 %, до 105,99 долара за барель. Ціна нафти марки "Вест-Тексас Інтермедіат" знизилася на 1,28 долара, або на 1,3 %, до 101,20 долара за барель.

Ціни на ці еталонні сорти нафти все ще торгувалися на рівні, що на понад 10% перевищував показники минулого тижня - це найстрімкіше зростання з тижня, що закінчився 17 липня. У четвер обидва еталонні сорти подорожчали більш ніж на 6%.

Аналітики зазначають, що напади з Ємену на саудівські енергетичні об’єкти ознаменували ескалацію конфлікту за межі Ірану та Ормузької протоки і посилили побоювання щодо тривалих перебоїв у роботі транспортної інфраструктури в ширшому регіоні.

Нагадаємо

Ціни на нафту Brent перевищили $100 за барель і закрилися на найвищому рівні з кінця травня на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Нафта подорожчала після нових атак Ірану та США, які посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв.