Цены на нефть снижаются, но недельный рост сохраняется

Цены на нефть упали в пятницу, но, как ожидается, покажут недельный рост, находясь в напряжении между ожиданиями снижения спроса с приближением конца лета в США, крупнейшем мировом потребителе, и неопределенностью относительно наличия российских поставок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре, срок действия которых истекает в пятницу, упали на 53 цента, или 0,8%, до $68,09 к 02:51 по Гринвичу (05:51 по Киеву), тогда как более активный контракт с поставкой в ноябре упал на 48 центов, или 0,7%, до $67,50. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 51 цент, или на 0,8%, до $64,09.

Цены на нефть марки Brent, как ожидается, вырастут за неделю на 0,6%, тогда как цены на WTI вырастут на 0,8%.

Цены выросли на фоне поражений российских экспортных терминалов в начале этой недели и после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг, что встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского не состоится.

Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится

Однако окончание летнего периода роста спроса в США с празднованием Дня труда в понедельник и увеличение поставок от крупных производителей в связи с окончанием добровольного сокращения добычи оказывали давление на цены.

"Мы ожидаем, что рост поставок ОПЕК+ и сезонное снижение объемов мировой нефтепереработки с сентября приведут к увеличению мировых запасов нефти в ближайшие месяцы. Мы прогнозируем падение фьючерсов на нефть марки Brent до 63 долларов за баррель в четвертом квартале 2025 года", - отметил в своей заметке аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Российские атаки на столицу Украины Киев утром в четверг, в результате которых погибли 23 человека, вызвали опасения, что США могут ответить усилением санкций, пишет издание.

В Киеве уже 23 жертвы в результате атаки РФ 28 августа

"Сохраняется неопределенность относительно того, могут ли США и Европа усилить санкции против россии после ее атаки на Украину, а также относительно потенциального влияния американских пошлин на Индию, что заставляет инвесторов неохотно занимать крупные позиции", - заявил Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment, подразделения Nissan Securities Investment.

Инвесторы также следят за реакцией Индии на давление со стороны США с требованием прекратить закупку российской нефти после того, как Трамп в среду удвоил пошлины на импорт из Индии до 50%.

Индия увеличит закупки российской нефти в сентябре вопреки давлению США - Reuters

Тем не менее, по словам трейдеров, экспорт российской нефти в Индию в сентябре должен вырасти, несмотря на давление США.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, может снизить октябрьские цены на нефть для азиатских покупателей на фоне высокого предложения и слабого спроса, сообщили источники в нефтеперерабатывающей отрасли.

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились после перебоя, вызванного поражением на прошлой неделе, сообщили в четверг венгерская нефтяная компания MOL и министр экономики Словакии.