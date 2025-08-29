Цены на нефть снижаются, но недельный рост сохраняется

$41.320.08
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августа
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
Цены на нефть снижаются, но недельный рост сохраняется

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Цены на нефть снизились в пятницу из-за ожиданий снижения спроса в США. Тем не менее, недельный рост сохраняется на фоне неопределенности относительно российских поставок.

Цены на нефть снижаются, но недельный рост сохраняется

Цены на нефть упали в пятницу, но, как ожидается, покажут недельный рост, находясь в напряжении между ожиданиями снижения спроса с приближением конца лета в США, крупнейшем мировом потребителе, и неопределенностью относительно наличия российских поставок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре, срок действия которых истекает в пятницу, упали на 53 цента, или 0,8%, до $68,09 к 02:51 по Гринвичу (05:51 по Киеву), тогда как более активный контракт с поставкой в ноябре упал на 48 центов, или 0,7%, до $67,50. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 51 цент, или на 0,8%, до $64,09.

Цены на нефть марки Brent, как ожидается, вырастут за неделю на 0,6%, тогда как цены на WTI вырастут на 0,8%.

Цены выросли на фоне поражений российских экспортных терминалов в начале этой недели и после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг, что встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского не состоится.

Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится28.08.25, 21:03 • 8942 просмотра

Однако окончание летнего периода роста спроса в США с празднованием Дня труда в понедельник и увеличение поставок от крупных производителей в связи с окончанием добровольного сокращения добычи оказывали давление на цены.

"Мы ожидаем, что рост поставок ОПЕК+ и сезонное снижение объемов мировой нефтепереработки с сентября приведут к увеличению мировых запасов нефти в ближайшие месяцы. Мы прогнозируем падение фьючерсов на нефть марки Brent до 63 долларов за баррель в четвертом квартале 2025 года", - отметил в своей заметке аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Российские атаки на столицу Украины Киев утром в четверг, в результате которых погибли 23 человека, вызвали опасения, что США могут ответить усилением санкций, пишет издание.

В Киеве уже 23 жертвы в результате атаки РФ 28 августа29.08.25, 01:42 • 2226 просмотров

"Сохраняется неопределенность относительно того, могут ли США и Европа усилить санкции против россии после ее атаки на Украину, а также относительно потенциального влияния американских пошлин на Индию, что заставляет инвесторов неохотно занимать крупные позиции", - заявил Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment, подразделения Nissan Securities Investment.

Инвесторы также следят за реакцией Индии на давление со стороны США с требованием прекратить закупку российской нефти после того, как Трамп в среду удвоил пошлины на импорт из Индии до 50%.

Индия увеличит закупки российской нефти в сентябре вопреки давлению США - Reuters28.08.25, 16:02 • 2936 просмотров

Тем не менее, по словам трейдеров, экспорт российской нефти в Индию в сентябре должен вырасти, несмотря на давление США.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, может снизить октябрьские цены на нефть для азиатских покупателей на фоне высокого предложения и слабого спроса, сообщили источники в нефтеперерабатывающей отрасли.

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились после перебоя, вызванного поражением на прошлой неделе, сообщили в четверг венгерская нефтяная компания MOL и министр экономики Словакии.

Юлия Шрамко

