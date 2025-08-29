Ціни на нафту знижуються, але тижневе зростання зберігається

Ціни на нафту впали в п'ятницю, але, як очікується, покажуть тижневе зростання, перебуваючи в напрузі між очікуваннями зниження попиту з наближенням кінця літа в США, найбільшому світовому споживачі, і невизначеністю щодо наявності російських поставок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні, термін дії яких спливає в п'ятницю, впали на 53 центи, або 0,8%, до $68,09 до 02:51 за Гринвічем (05:51 за Києвом), тоді як активніший контракт з постачанням у листопаді впав на 48 центів, або 0,7%, до $67,50. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 51 цент, або на 0,8%, до $64,09.

Ціни на нафту марки Brent, як очікується, зростуть за тиждень на 0,6%, тоді як ціни на WTI зростуть на 0,8%.

Ціни зросли на тлі уражень російських експортних терміналів на початку цього тижня і після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у четвер, що зустріч глави кремля володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського не відбудеться.

Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться

Однак закінчення літнього періоду зростання попиту в США зі святкуванням Дня праці в понеділок та збільшення постачання від великих виробників у зв'язку із закінченням добровільного скорочення видобутку чинили тиск на ціни.

"Ми очікуємо, що зростання постачання ОПЕК+ та сезонне зниження обсягів світової нафтопереробки з вересня призведуть до збільшення світових запасів нафти в найближчі місяці. Ми прогнозуємо падіння ф'ючерсів на нафту марки Brent до 63 доларів за барель у четвертому кварталі 2025 року", - зазначив у своїй замітці аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Російські атаки на столицю України Київ вранці в четвер, внаслідок яких загинули 23 людини, викликали побоювання, що США можуть відповісти посиленням санкцій, пише видання.

У Києві вже 23 жертва внаслідок атаки рф 28 серпня

"Зберігається невизначеність щодо того, чи можуть США і Європа посилити санкції проти росії після її атаки на Україну, а також щодо потенційного впливу американських мит на Індію, що змушує інвесторів неохоче займати великі позиції", - заявив Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділи Nissan Securities Investment.

Інвестори також стежать за реакцією Індії на тиск із боку США з вимогою припинити закупівлю російської нафти після того, як Трамп у середу подвоїв мита на імпорт з Індії до 50%.

Індія збільшить закупівлі російської нафти у вересні всупереч тиску США - Reuters

Проте, за словами трейдерів, експорт російської нафти до Індії у вересні має зрости, незважаючи на тиск США.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, може знизити жовтневі ціни на нафту для азіатських покупців на тлі високої пропозиції та слабкого попиту, повідомили джерела у нафтопереробній галузі.

Постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" відновилося після перебою, викликаного ураженням минулого тижня, повідомили у четвер угорська нафтова компанія MOL і міністр економіки Словаччини.