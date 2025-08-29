Ціни на нафту знижуються, але тижневе зростання зберігається

$41.320.08
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
28 серпня, 11:21
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
28 серпня, 07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпня
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 15:40
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Кароль Навроцький
Едгарс Рінкевичс
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Харків
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Brent
Т-72
E-6 Mercury

Ціни на нафту знижуються, але тижневе зростання зберігається

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю через очікування зниження попиту в США. Проте, тижневе зростання зберігається на тлі невизначеності щодо російських поставок.

Ціни на нафту знижуються, але тижневе зростання зберігається

Ціни на нафту впали в п'ятницю, але, як очікується, покажуть тижневе зростання, перебуваючи в напрузі між очікуваннями зниження попиту з наближенням кінця літа в США, найбільшому світовому споживачі, і невизначеністю щодо наявності російських поставок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні, термін дії яких спливає в п'ятницю, впали на 53 центи, або 0,8%, до $68,09 до 02:51 за Гринвічем (05:51 за Києвом), тоді як активніший контракт з постачанням у листопаді впав на 48 центів, або 0,7%, до $67,50. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 51 цент, або на 0,8%, до $64,09.

Ціни на нафту марки Brent, як очікується, зростуть за тиждень на 0,6%, тоді як ціни на WTI зростуть на 0,8%.

Ціни зросли на тлі уражень російських експортних терміналів на початку цього тижня і після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у четвер, що зустріч глави кремля володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського не відбудеться.

Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться28.08.25, 21:03 • 8772 перегляди

Однак закінчення літнього періоду зростання попиту в США зі святкуванням Дня праці в понеділок та збільшення постачання від великих виробників у зв'язку із закінченням добровільного скорочення видобутку чинили тиск на ціни.

"Ми очікуємо, що зростання постачання ОПЕК+ та сезонне зниження обсягів світової нафтопереробки з вересня призведуть до збільшення світових запасів нафти в найближчі місяці. Ми прогнозуємо падіння ф'ючерсів на нафту марки Brent до 63 доларів за барель у четвертому кварталі 2025 року", - зазначив у своїй замітці аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Російські атаки на столицю України Київ вранці в четвер, внаслідок яких загинули 23 людини, викликали побоювання, що США можуть відповісти посиленням санкцій, пише видання.

У Києві вже 23 жертва внаслідок атаки рф 28 серпня29.08.25, 01:42 • 1964 перегляди

"Зберігається невизначеність щодо того, чи можуть США і Європа посилити санкції проти росії після її атаки на Україну, а також щодо потенційного впливу американських мит на Індію, що змушує інвесторів неохоче займати великі позиції", - заявив Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділи Nissan Securities Investment.

Інвестори також стежать за реакцією Індії на тиск із боку США з вимогою припинити закупівлю російської нафти після того, як Трамп у середу подвоїв мита на імпорт з Індії до 50%.

Індія збільшить закупівлі російської нафти у вересні всупереч тиску США - Reuters28.08.25, 16:02 • 2906 переглядiв

Проте, за словами трейдерів, експорт російської нафти до Індії у вересні має зрости, незважаючи на тиск США.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, може знизити жовтневі ціни на нафту для азіатських покупців на тлі високої пропозиції та слабкого попиту, повідомили джерела у нафтопереробній галузі.

Постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" відновилося після перебою, викликаного ураженням минулого тижня, повідомили у четвер угорська нафтова компанія MOL і міністр економіки Словаччини.

Юлія Шрамко

Володимир Путін
Brent
Індія
Саудівська Аравія
Німеччина
Словаччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна