Цены на нефть могут резко вырасти в понедельник из-за новой эскалации на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Нефть Brent превысила 112 долларов на фоне угроз ударами по энергообъектам. Трамп выдвинул ультиматум Ирану по разблокированию Ормузского пролива.
Мировые цены на нефть, вероятно, продолжат расти в начале недели после резкого обострения конфликта между США и Ираном. Накануне Brent уже достигла самого высокого уровня почти за четыре года – более 112 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Причиной стали взаимные угрозы сторон относительно ударов по энергетической инфраструктуре. Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану открыть Ормузский пролив, пригрозив ударами по энергетическим объектам, тогда как Тегеран заявил о готовности атаковать инфраструктуру союзников США.
Рынки реагируют на риски перебоев
Аналитики предупреждают о резком росте цен уже в ближайшие дни.
Угроза президента Трампа создала 48-часовую бомбу замедленного действия
Другие эксперты указывают на риск масштабной эскалации.
Это означает дальнейший рост цен на нефть и угрозу для инфраструктуры Персидского залива
Угроза для мировых поставок
Из-за ограничения движения в Ормузском проливе мир уже потерял значительную часть поставок нефти. Восстановление логистики может занять месяцы, что усиливает опасения относительно глобального энергетического кризиса.
На этом фоне администрация США рассматривает новые сценарии давления на Иран, включая контроль ключевых нефтяных объектов, что может еще больше обострить ситуацию в регионе.
