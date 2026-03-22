Цены на нефть могут резко вырасти в понедельник из-за новой эскалации на Ближнем Востоке

$43.9650.50
ukenru
20:58 • 5504 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 16:43 • 17740 просмотра
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 30460 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 52021 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 83167 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 61507 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 69503 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 78503 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 67780 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 79703 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
1.5м/с
73%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира элитного подразделения Хезболлы22 марта, 13:04 • 9290 просмотра
Новый патриарх УПЦ КП после смерти Филарета - чем известен архиепископ Никодим22 марта, 13:42 • 10446 просмотра
Гибель проводницы во время эвакуации - Илоне Вовк было всего 19 лет22 марта, 13:56 • 11918 просмотра
Масштабный пожар на складе под Киевом охватил 5500 квадратных метров, задействованы десятки спасателейPhoto22 марта, 16:00 • 14064 просмотра
Направлялась на помощь пассажирам: в Одесской области во время эвакуации погибла 19-летняя проводница, начато расследование18:51 • 7266 просмотра
публикации
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 83167 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 63439 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 59523 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 129944 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 84917 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Рустем Умеров
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 32098 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 35559 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 35039 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 37572 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 35148 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЗРК Бук
Ракетная система С-400
Financial Times

Цены на нефть могут резко вырасти в понедельник из-за новой эскалации на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Нефть Brent превысила 112 долларов на фоне угроз ударами по энергообъектам. Трамп выдвинул ультиматум Ирану по разблокированию Ормузского пролива.

Цены на нефть могут резко вырасти в понедельник из-за новой эскалации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть, вероятно, продолжат расти в начале недели после резкого обострения конфликта между США и Ираном. Накануне Brent уже достигла самого высокого уровня почти за четыре года – более 112 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Причиной стали взаимные угрозы сторон относительно ударов по энергетической инфраструктуре. Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану открыть Ормузский пролив, пригрозив ударами по энергетическим объектам, тогда как Тегеран заявил о готовности атаковать инфраструктуру союзников США.

Рынки реагируют на риски перебоев

Аналитики предупреждают о резком росте цен уже в ближайшие дни.

Угроза президента Трампа создала 48-часовую бомбу замедленного действия

– отметил аналитик Тони Сикамор.

Другие эксперты указывают на риск масштабной эскалации.

Пентагон заявил, что лишил Иран возможности отслеживать танкеры в Ормузском проливе21.03.26, 18:56 • 6722 просмотра

Это означает дальнейший рост цен на нефть и угрозу для инфраструктуры Персидского залива

– заявила Амрита Сен.

Угроза для мировых поставок

Из-за ограничения движения в Ормузском проливе мир уже потерял значительную часть поставок нефти. Восстановление логистики может занять месяцы, что усиливает опасения относительно глобального энергетического кризиса.

На этом фоне администрация США рассматривает новые сценарии давления на Иран, включая контроль ключевых нефтяных объектов, что может еще больше обострить ситуацию в регионе.

Ирак остановил экспорт нефти из-за ситуации в Ормузском проливе21.03.26, 11:32 • 6078 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Reuters
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран