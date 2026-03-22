Ціни на нафту можуть різко зрости в понеділок через нову ескалацію на Близькому Сході
Київ • УНН
Нафта Brent перевищила 112 доларів на тлі загроз ударами по енергооб'єктах. Трамп висунув ультиматум Ірану щодо розблокування Ормузької протоки.
Світові ціни на нафту, ймовірно, продовжать зростання на початку тижня після різкого загострення конфлікту між США та Іраном. Напередодні Brent вже досягла найвищого рівня майже за чотири роки – понад 112 доларів за барель. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Причиною стали взаємні погрози сторін щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану відкрити Ормузьку протоку, пригрозивши ударами по енергетичних об’єктах, тоді як Тегеран заявив про готовність атакувати інфраструктуру союзників США.
Ринки реагують на ризики перебоїв
Аналітики попереджають про різке зростання цін уже найближчими днями.
Погроза президента Трампа створила 48-годинну бомбу уповільненої дії
Інші експерти вказують на ризик масштабної ескалації.
Це означає подальше зростання цін на нафту та загрозу для інфраструктури Перської затоки
Загроза для світових поставок
Через обмеження руху в Ормузькій протоці світ уже втратив значну частину постачання нафти. Відновлення логістики може тривати місяцями, що посилює побоювання щодо глобальної енергетичної кризи.
На цьому тлі адміністрація США розглядає нові сценарії тиску на Іран, включно з контролем ключових нафтових об’єктів, що може ще більше загострити ситуацію в регіоні.
