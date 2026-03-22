$43.9650.50
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
0м/с
64%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Донецька область
Ціни на нафту можуть різко зрости в понеділок через нову ескалацію на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Нафта Brent перевищила 112 доларів на тлі загроз ударами по енергооб'єктах. Трамп висунув ультиматум Ірану щодо розблокування Ормузької протоки.

Світові ціни на нафту, ймовірно, продовжать зростання на початку тижня після різкого загострення конфлікту між США та Іраном. Напередодні Brent вже досягла найвищого рівня майже за чотири роки – понад 112 доларів за барель. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Причиною стали взаємні погрози сторін щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану відкрити Ормузьку протоку, пригрозивши ударами по енергетичних об’єктах, тоді як Тегеран заявив про готовність атакувати інфраструктуру союзників США.

Ринки реагують на ризики перебоїв

Аналітики попереджають про різке зростання цін уже найближчими днями.

Погроза президента Трампа створила 48-годинну бомбу уповільненої дії

– зазначив аналітик Тоні Сікамор.

Інші експерти вказують на ризик масштабної ескалації.

Пентагон заявив, що позбавив Іран можливості відстежувати танкери в Ормузькій протоці21.03.26, 18:56 • 6694 перегляди

Це означає подальше зростання цін на нафту та загрозу для інфраструктури Перської затоки

– заявила Амріта Сен.

Загроза для світових поставок

Через обмеження руху в Ормузькій протоці світ уже втратив значну частину постачання нафти. Відновлення логістики може тривати місяцями, що посилює побоювання щодо глобальної енергетичної кризи.

На цьому тлі адміністрація США розглядає нові сценарії тиску на Іран, включно з контролем ключових нафтових об’єктів, що може ще більше загострити ситуацію в регіоні.

Ірак зупинив експорт нафти через ситуацію в Ормузькій протоці21.03.26, 11:32 • 6052 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Reuters
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран