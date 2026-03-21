Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео
20 березня, 11:43
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
Графіки відключень електроенергії
Ірак зупинив експорт нафти через ситуацію в Ормузькій протоці

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Через зупинку судноплавства в Ормузькій протоці Ірак припинив експорт нафти. Видобуток у Басрі скоротився з 3,3 мільйона до 900 тисяч барелів на добу.

Ірак зупинив експорт нафти через ситуацію в Ормузькій протоці

Ірак оголосив форс-мажор на нафтових родовищах, які розробляють іноземні компанії, через фактичну зупинку експорту нафти. Причиною стали перебої з судноплавством в Ормузькій протоці на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією агентства, військова активність у регіоні суттєво обмежила рух танкерів через протоку, яка є ключовим маршрутом для близько 20% світових поставок нафти та зрідженого газу.

У міністерстві нафти Іраку заявили, що експорт фактично зупинився, оскільки міжнародні партнери не можуть направити танкери для вивезення сировини, попри готовність державної компанії SOMO здійснювати відвантаження.

Через переповнення сховищ влада була змушена скоротити видобуток. Зокрема, видобуток компанії Basra Oil Company впав приблизно до 900 тисяч барелів на добу з близько 3,3 мільйона.

Оголошення форс-мажору означає призупинення контрактних зобов’язань для міжнародних операторів і свідчить про масштабність кризи.

Очікується, що така ситуація серйозно вдарить по економіці Іраку, яка значною мірою залежить від нафтових доходів, а також створить додатковий тиск на глобальні енергетичні ринки.

Андрій Тимощенков

Світ
Енергетика
Reuters
Ірак