Ірак зупинив експорт нафти через ситуацію в Ормузькій протоці
Київ • УНН
Через зупинку судноплавства в Ормузькій протоці Ірак припинив експорт нафти. Видобуток у Басрі скоротився з 3,3 мільйона до 900 тисяч барелів на добу.
Ірак оголосив форс-мажор на нафтових родовищах, які розробляють іноземні компанії, через фактичну зупинку експорту нафти. Причиною стали перебої з судноплавством в Ормузькій протоці на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За інформацією агентства, військова активність у регіоні суттєво обмежила рух танкерів через протоку, яка є ключовим маршрутом для близько 20% світових поставок нафти та зрідженого газу.
У міністерстві нафти Іраку заявили, що експорт фактично зупинився, оскільки міжнародні партнери не можуть направити танкери для вивезення сировини, попри готовність державної компанії SOMO здійснювати відвантаження.
Через переповнення сховищ влада була змушена скоротити видобуток. Зокрема, видобуток компанії Basra Oil Company впав приблизно до 900 тисяч барелів на добу з близько 3,3 мільйона.
Оголошення форс-мажору означає призупинення контрактних зобов’язань для міжнародних операторів і свідчить про масштабність кризи.
Очікується, що така ситуація серйозно вдарить по економіці Іраку, яка значною мірою залежить від нафтових доходів, а також створить додатковий тиск на глобальні енергетичні ринки.
США дозволили продаж іранської нафти на 30 днів - міністр фінансів Бессент21.03.26, 10:34 • 1694 перегляди